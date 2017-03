Empresarios aseguraron que no cortaron dialogo con gobierno por inclusión financiera Miguel Feris, presidente de la Confederación Empresarial del Uruguay (CEDU), dijo en No toquen nada que tenían “un diálogo muy bueno” con el gobierno, desmintiendo versiones que aseguraban lo contrario.

Actualizado: 21 de Marzo de 2017 | Por: Redacción 180

Feris aseguró en No toquen nada que “de ninguna manera” se había cortado el diálogo con las autoridades del gobierno en las negociaciones sobre la ley de inclusión financiera.

“Tenemos un diálogo muy bueno. Es más, nos han tendido un puente desde el Palacio Legislativo y es imposible cortar el dialogo. Con Martín Vallcorba (asesor del Ministerio de Economía) he tenido miles de reuniones y hemos ido avanzando en diferentes temas”, agregó Feris.

Durante el fin de semana, el ministro de Economía, Danilo Astori había sido consultado acerca de versiones de prensa que decían que la Confederación Empresarial del Uruguay (CEDU) había cortado el diálogo con el gobierno. Astori había dicho que no le parecía una buena postura la de cortar el diálogo y que le extrañaba que se hubiera tomado esa resolución porque no había sido lo acordado en una reunión que había tenido con los empresarios pocos días atrás.

El presidente de la CEDU también dijo que “se quiso decir que el diálogo estaba cortado porque nosotros estábamos diciendo una cosa y el gobierno no entendía o no quería entender lo que estábamos diciendo”. Para Feris, eso fue lo que se quiso expresar pero “lamentablemente, todo el mundo quiere ver cómo llega la sangre al río y no es nuestro trabajo”.

Respecto a las declaraciones de Daniel Peña -diputado del Partido de la Gente y promotor del proyecto de ley de inclusión financiera- sobre Martín Vallcorba, de quien dijo que era un “empleado que los bancos tienen en el gobierno”, Feris dijo que no comulgaba con esa idea y “en Uruguay hay gente que hace política desprestigiando al resto”.

“Cuando denostás a la otra persona, la maltratás y decís cosas que no van con la buena educación que debe tener un país, te deja en evidencia que no tenés herramientas para debatir con otra persona”, agregó Feris.

Peña había sido invitado por la CEDU a reuniones para contar cómo había sido su proceso en el trabajo del proyecto de ley.