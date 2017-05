El histórico Nottingham Forest comprado por un polémico magnate griego El magnate griego del transporte marítimo Evangelos Marinakis, propietario del Olympiacos y acusado de arreglar partidos, se ha hecho con la propiedad del histórico Nottingham Forest, doble campeón de Europa y actualmente en la segunda división inglesa.

Actualizado: 20 de Mayo de 2017 | Por: Redacción 180

El empresario, de 49 años, también fue acusado en el pasado de haber estado implicado en un atentado con bomba contra una panadería regentada por un árbitro, aunque nunca fue condenado por la justicia de su país.

Pese a estos 'antecedentes', Marinakis respondió a las condiciones del campeonato inglés y adquirió el Forest al kuwaití Fawaz Al Hasawi, propietario del club desde hacía cinco años.

La UEFA, no obstante, sigue de cerca el trabajo de la justicia griega.

"Todos estos años, se han dicho muchas cosas pero nunca se ha probado nada", dijo Marinakis a la BBC.

"Ahora solo queda un caso y hay alrededor de 80 personas implicadas. Puedo decir que no tengo nada que ver, porque yo sé muy bien lo que he hecho y cómo he conseguido mis victorias", añadió.

El Olympiacos, desde que fue comprado por Marinakis en 2010, ha ganado siete ligas griegas.

El Nottingham Forest se ha salvado del descenso a la tercera categoría del fútbol inglés en la última jornada y no juega en la Premier League desde 1999.

(AFP)