La exestrella infantil, ahora de 23 años, denominó a su último álbum "Dangerous Woman" ("Mujer peligrosa") pero sus pocas controversias han estado marcadas por el bajo perfil, con el "peligro" de su lírica enfocado hacia el amor más que a cosas sombrías.

Grande señaló en Twitter que se sentía "destrozada" tras el ataque de la noche del lunes en el Manchester Arena, en Gran Bretaña, donde murieron al menos 22 personas y otras 50 resultaron heridas poco después de que ella abandonara el escenario.

"Desde el fondo de mi corazón, lo siento tanto. No tengo palabras", escribió en la red social.

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words.