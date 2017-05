Uruguay segundo en América Latina en ránking de datos abiertos Uruguay mejoró su puntaje y su ubicación en el barómetro internacional de datos abiertos que realiza la World Wide Web Foundation que en su edición 2016 incluyó a 115 países.

Actualizado: 24 de Mayo de 2017 | Por: Redacción 180

Uruguay figura en el puesto 17 del ranking segundo en América Latina solo por detrás de México. El país alcanza un puntaje de 61 sobre 100 en el barómetro, doce puntos por detrás de México y dos por encima de Brasil que es el tercero de la región.

Además Uruguay aparece entre los líderes en publicación de datos abiertos sólo en materia de Presupuesto y Gasto.

"Todo el mundo debería poder acceder y usar datos abiertos en una web abierta para permitirles participar plenamente en la vida ciudadana. Sin buenos datos es imposible conseguir que los gobiernos rindan cuentas por las decisiones que toman, las políticas que aprueban y el dinero que presupuestan y gastan", señala el informe.

"Los gobiernos deben redoblar sus esfuerzos para garantizar que los datos abiertos sean para todos y que los datos que se publican sean realmente lo que las personas necesitan y usan. Los resultados de esta edición del Barómetro muestran que, lamentablemente, esto no es lo que está sucediendo en la mayoría de las jurisdicciones analizadas. Los datos simplemente no son abiertos en la práctica. En demasiados casos los datos abiertos son vistos como un extra y no como una responsabilidad de todo el gobierno. Las iniciativas de datos abiertos no sobreviven a los líderes o gobiernos que las inician, y a menudo quedan también confinadas dentro de un solo departamento o agencia gubernamental", agrega.

"El Barómetro de este año muestra que los gobiernos están avanzando a un menor ritmo o hasta llegando a interrumpir su compromiso con los datos abiertos. En algunos casos incluso se ha vuelto atrás respecto a los progresos iniciales. En resumen: la mayoría de gobiernos no están cumpliendo con los principios básicos de la Carta de Datos Abiertos. En la mayoría de los casos, las políticas necesarias no están vigentes, ni tampoco es suficiente la cantidad y calidad de los conjuntos de datos publicados. Esto quiere decir que todavía no es posible usar los datos abiertos de forma colectiva para conseguir un cambio positivo en la vida de las personas”, dice el texto.

