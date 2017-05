“Fui víctima de arreglo entre reos confesos” Aecio Neves, el candidato que disputó la Presidencia de Brasil contra Dilma Rousseff y hoy es aliado del gobierno de Michel Temer, habló este martes por primera vez después de las denuncias en su contra y su apartamiento del Senado.

Actualizado: 24 de Mayo de 2017 | Por: Redacción 180

En un video publicado en redes sociales Neves dijo que lleva 30 años de vida política honesta.

Neves fue grabado por el empresario Joesley Batista, dueño de JBS, la mayor productora de carne del mundo, cuando le pedía dos millones de reales. En la cinta, Neves también dice que habría que matar a quien llevara ese dinero antes de que los delatara. Luego se dijo que ese comentario fue hecho en broma.

Joesley, y su hermano Wesley, fabricaron y entregaron grabaciones de conversaciones e hicieron entregas de dinero vigiladas por la policía para incriminar al presidente Temer y Neves en la trama de corrupción del Lava Jato.

Temer negó las acusaciones desde el comienzo y dijo que la grabación que lo incrimina está adulterada. Ayer Neves dijo que el dinero que recibió de Joesley no fue una coima sino un préstamo que el empresario le ofreció cuando su familia le quiso vender el apartamento en el que vive su madre.

Quero me dirigir hoje, de coração aberto, a cada cidadão brasileiro, por isso gravei este vídeo. pic.twitter.com/GBIr48OGE5 — Aécio Neves (@AecioNeves) 23 de mayo de 2017

“Fui víctima de arreglo entre reos confesos que solo tenían un objetivo: liberarse de los gravísimos crímenes que son acusados, aun cuando para eso implicaran personas de bien”, dijo Neves.

EL senador apartado de su banca sostiene tanto su hermana, detenida por este caso, y su primo son inocentes.

“Hace cerca de dos meses le pedí a mi hermana Andrea que buscara al señor Joesley para que le ofreciera la compra de un apartamento donde vive mi madre hace más de 30 años, herencia de su exmarido, y que había sido colocado a la venta. Con parte de esos recursos yo podría pagar los costos de mi defensa y procesos que tengo la seguridad de que serán archivados”, cuenta Neves.

“Hice eso porque no tenía dinero. No hice dinero en la vida pública”, afirma.

Según este relato, Batista entonces le ofreció prestarle los dos millones de reales. “Ese dinero sería regularizado en un contrato, incluso para que les pudiera pagar correctamente a mis abogados. Pero como quedó claro después de todo lo que vimos, esta nunca fue la intención del criminal. En realidad lo que él quería era crear una situación que transformara una operación entre privados, que no envolvió dinero público ni ninguna contrapartida, en un acto de apariencia ilegal”, sostiene Neves.

En el video el político del PSDB dice que está convencido de que será declarado inocente y sostiene que dedicará cada minuto de su tiempo a probar su inocencia y la de su hermana y su primo.

“Reafirmo aquí en forma definitiva que no cometí ningún crimen. Mi hermana Andrea no cometió ningún crimen. Federico, mi primo, no cometió ningún crimen. Son personas de bien que sufren hoy con la injusticia de las sanciones que le fueron impuestas”, dice Neves.

El político admite sin embargo un error que “le corroe” las vísceras. “Permitir que mi hermana se encontrara con un ciudadano cuyo carácter ahora todo el Brasil conoce. Erré al utilizar, aún en una conversación privada, un vocabulario que no acostumbro usar y por eso pido disculpas”, dice.