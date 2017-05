Manchester City y United donan un 1.3 millones de dólares a víctimas de atentado

"Manchester United y Manchester City se han unido hoy para aportar 1 millón de libras" (1.3 millones de dólares) al fondo de emergencia para las víctimas, anunciaron en un comunicado.

"La mitad roja y la mitad azul de Manchester se han unido para apoyar la ciudad que ha sido su hogar durante más de 120 años", añadieron.

"La esperanza de ambos clubes es que nuestro donativo alivie un poco los desafíos que afrontan los directamente afectados" y que "nuestra acción conjunta servirá de símbolo", dijo en el comunicado Khaldoon Al Mubarak, presidente del Manchester City.

La noticia del donativo se produce al día siguiente de que el United ganara la Europa League y dedicase el triunfo a los 22 muertos y decenas de heridos del atentado.

#MUFC and Man City have come together to pledge £1 million to the We Love Manchester Emergency Fund: https://t.co/0djf4nwBcd #ACityUnited pic.twitter.com/W6ttah2rwx