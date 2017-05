Aguerre a Lacalle Pou: protocolo sanitario con China “lejos de una debilidad es una fortaleza” El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Tabaré Aguerre, responderá este jueves a Luis Lacalle Pou la respuesta a su pedido de informes sobre el “Protocolo de requisitos Fitosanitarios para la exportación de soja desde Uruguay a China”.

Actualizado: 25 de Mayo de 2017 | Por: Redacción 180

Lacalle consultó si el MGAP evaluó que el protocolo entró en vigencia para Uruguay este año cuando para los principales competidores (Argentina, Bolivia, Brasil y Estados Unidos) comenzará a regir el año que viene.

“¿Por qué no negociamos con Argentina y Brasil? Porque no tiene sentido. Es ilógico y no hay ningún antecendente, En realidad la política de Estado que ha tenido Uruguay es negociar en forma diferenciada. Las situaciones sanitarias y fitosanitarias de Uruguay y Argentina son distinas. En muchos mercados nosotros estamos y ellos no. Al presidente Macri no se le ocurrió preguntarnos a nosotros para ir a Japón a ver si abría o no el mercado de la carne”, afirmó.

Aguerre señaló que políticas como la firma del “Protocolo de requisitos Fitosanitarios para la exportación de soja desde Uruguay a China” forman parte de la responsabilidad del Ministerio para cuidar la posición del país en mercados relevantes.

“China importa 80 millones de toneladas y nosotros vendemos dos. Esos dos millones de toneladas son el 80 o 90% de lo que vendemos. Por lo tanto, alguien se ha preguntado por qué le vendemos a China. Si todo el sector privado le vende el 85% a China debe ser porque la mejor ecuación económica está en China. Nuestra obligación no es solamente acceder a los mercados sino hacer todo lo que sea necesario para conservar esos mercados”, explicó.

Lacalle también consultó en su pedido al ministerio por la conveniencia del protocolo. Aguerre dijo que el análisis de riesgo lo hace el importador y que hay ventajas en tener ese protocolo.

“Implica que frente a la presencia de un evento donde pueda algún tipo de contaminación, el artículo décimo del protocolo que firmó Uruguay establece la obligación de tener un diálogo técnico antes de tomar una medida unilateral. Por lo tanto, el protocolo lejos de ser una debilidad es una fortaleza”, afirmó.