Cuevas, Del Potro y Puig, las esperanzas de América Latina en Roland Garros El tenis latinoamericano afrontará desde el domingo Roland Garros consciente de su mal papel en las últimas ediciones y con el uruguayo Pablo Cuevas, el argentino Juan Martín Del Potro y la puertorriqueña Mónica Puig como principales candidatos.

Actualizado: 27 de Mayo de 2017 | Por: Redacción 180

Del Potro vive su gran regreso a Roland Garros, donde fue semifinalista en 2009 y donde no juega desde su eliminación en cuartos en 2012.

Estuvo en duda por dolores en un hombro y la espalda en los últimos días, tras su derrota el miércoles en la segunda ronda del torneo de Lyon, pero finalmente confirmó el viernes su participación.

"Me hace mucha ilusión. Hace cinco años que no juego ese torneo y sé que será difícil. No estoy preparado como cuando tenía 25 años, no pude entrenar tanto, pero siempre es un torneo muy lindo y uno saca energía de donde no hay", dijo hace apenas una semana, tras caer en cuartos de final de Roma ante su amigo Novak Djokovic.

Del Potro comenzará su andadura en la tierra de París contra su compatriota Guido Pella. En su camino tiene un gran escollo en una eventual tercera ronda: el número 1 del mundo, el británico Andy Murray.

Legión argentina

Del Potro es el argentino mejor situado (30º) en el ránking mundial y otros ocho compatriotas estarán en Roland Garros, entre los que está otro 'Top 50', Diego Schwartzman (41º), que empezará en París contra el ruso Andrey Rublev.

Carlos Berlocq (63), Horacio Zeballos (64º), Renzo Olivo (91º), Nicolás Kicker (94º), Guido Pella (114º), Federico Delbonis (139º) y Marco Trungelliti (161º) completan la lista de bazas albicelestes.

El jugador latinoamericano mejor situado en las listas mundiales es el uruguayo Pablo Cuevas, número 23 y que a sus 31 años puede dar el gran salto.

Cuevas, que cayó en tercera ronda en París en 2015 y 2016, brilló este año en el Masters 1000 de Madrid, una de las grandes citas de la temporada europea sobre tierra batida, llegando hasta las semifinales.

Cuevas empezará en la capital francesa contra el francés Maxime Hamou y luego en una posible tercera ronda se vería con el joven prodigio alemán Alexander Zverev, reciente campeón en Roma.

La participación latinoamericana en el cuadro masculino individual se completa con el colombiano Santiago Giraldo (107º), el chileno Nicolás Jarry (204º), el dominicano Víctor Estrella (89º) y los brasileños Thomaz Bellucci (59º), Rogerio Dutra Silva (78º) y Thiago Monteiro (95º).

En la competición femenina, el panorama es bastante menor esperanzador.

La primera jugadora latinoamericana del ránking WTA es la puertorriqueña Mónica Puig, 41ª del mundo y oro olímpico en Rio-2016, aunque desde esa hazaña no ha brillado.

Las otras participantes de la región son la paraguaya Verónica Cepede (95ª), la brasileña Beatriz Haddad Maia (101ª) y la colombiana Mariana Duque (114ª).

De la gloria a un segundo plano

En los últimos cuatro años no hubo presencia latinoamericana en los octavos de final de los cuadros individuales de Roland Garros, con la tercera ronda como techo. El último en llegar a la segunda semana fue Del Potro con sus cuartos de final de 2012, en los que ganó los dos primeros sets antes de terminar perdiendo ante Roger Federer.

Latinoamérica ha pasado por lo tanto a ser casi invisible en un torneo que le ha dado momentos de gloria.

El argentino Guillermo Vilas, que alcanzó cuatro finales, ganó en una de ellas (1977), abriendo el camino de títulos, que siguieron el ecuatoriano Andrés Gómez (1990), el brasileño Gustavo Kuerten con tres coronas (1997, 2000 y 2001) y el también argentino Gastón Gaudio (2004), en ese caso superando a su compatriota Guillermo Coria en una final memorable.

El último argentino en llegar a una final en el torneo fue el argentino Mariano Puerta, derrotado por Rafa Nadal en la de 2005.

En competición femenina no hubo nunca un título latinoamericano en categoría individual, pero dos mujeres fueron subcampeonas, la mexicana Yola Ramírez (1960, 1961) y la brasileña María Bueno (1964), aunque hace más de medio siglo desde entonces.

Más recientemente, la argentina Gabriela Sabatini se quedó en cinco ocasiones a las puertas de la final, perdiendo en semifinales en 1985, 1987, 1988, 1991 y 1992.

AFP