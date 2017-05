Urge designar Secretaría de Ciencia y Tecnología para salir del “estancamiento” presupuestal El presidente de la Academia Nacional de Ciencias, Rafael Radi, dijo este lunes en No toquen nada que es urgente que se designe al nuevo secretario nacional de Ciencia y Tecnología para que pueda participar de la discusión de la Rendición de Cuentas.

Actualizado: 29 de Mayo de 2017 | Por: Redacción 180

“La secretaría tiene que ser definida ya porque para que se pueda discutir un presupuesto para el 2018 tiene que haber un secretario en Ciencia, Tecnología e Innovación en su lugar. Esto es inminente. El decreto reglamentario y la designación debería ser realizada en los próximos dos meses máximo, de forma que pueda participar en esta discusión”, dijo Radi.

El científico dijo que el 18 de abril la Academia Nacional de Ciencias se reunió con el presidente Tabaré Vázquez para hablar del presupuesto.

En la campaña electoral Vázquez junto a Luis Lacalle Pou, Pedro Bordaberry y Pablo Mieres firmaron un acuerdo que incluía llevar al 1% del PBI el presupuesto de Ciencia y Tecnología del país.

Sin embargo el presupuesto está estancado desde 2010 y no habrá un cambio en esa tendencia a menos que haya novedades en la Rendición de Cuentas o en la reasignación de recursos.

Radi dijo que en la reunión de abril Vázquez manifestó voluntad política para avanzar en este tema.

“Fue una reunión muy cordial donde el presidente reafirma el compromiso del acuerdo firmado en lo conceptual, en la vertiente de la creación de la Secretaría. Y en lo presupuestal se nos indica que se hará todo lo posible en cuanto a honrar el compromiso, no dando números porque la Rendición de Cuentas no se había empezado a discutir. No hizo promesas excesivas pero sí planteó un compromiso personal de apoyar esto e inclusive incorporar este problema en su discurso”, contó el científico.

El presidente de la Academia Nacional de Ciencias reconoció que está claro que no se llegará al 1% en 2020 pero dijo que es necesario una señal de cambio de tendencia en el presupuesto de ciencia y tecnología.

“Sabemos que no va a ocurrir. Es imposible, no dan los tiempos. Si recibiéramos de golpe la bolsa sería imposible ejecutarla de forma correcta, hasta podría ser inconveniente en el corto plazo, no en el largo, creo que el punto más importante es la señal del cambio cualitativo. Compartimos con el resto de los académicos que la señal cualitativa es la que está faltando, salir del estancamiento, un pequeño que nos vaya mostrando una voluntad política más allá de lo declarativo. Es la señal fuerte que se tiene que dar en 2017”, reclamó.