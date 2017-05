“Nosotros y la AUF decidiremos quién es el mejor postor” en tema derechos Diego Godín dijo en No toquen nada que el convenio entre los jugadores de la selección y el Ejecutivo de la AUF “es histórico” y “no tiene precedentes”. Contó que las partes serán socias y juntos decidirán “quién es el mejor postor” en el tema de los derechos. Además, adelantó que destinarán 640.000 dólares para los futbolistas de la B.

Actualizado: 29 de Mayo de 2017 | Por: Redacción 180

En diálogo con No toquen nada en Del Sol, Godín habló del convenio. “Se logró a través de la imagen que es una herramienta, independizar a la AUF de todos estos años que tenía cedido el derecho sin poder explotarlo y no había recibido ningún dinero ni la AUF ni nosotros por algo que nos pertenecía”, dijo el capitán de la selección. “Nosotros somos socios y tenemos la misma inquietud y estaremos atentos para poder participar y ayudar para que la AUF gane lo máximo posible. Acá lo importante es que la AUF recibirá un dinero muy importante que antes no recibía”, añadió.

Godín contó cómo será la sociedad entre el plantel y la Asociación. “Tenemos un poder de decisión, el mismo que tiene la AUF. Vamos a trabajar juntos, nosotros estamos tan interesados como la AUF de que salgan las cosas bien, que se maximizen los ingresos. Cuanto mejor se trabaje más ingresos habrá”, explicó.

Como informó 180 el jueves, el promedio de 16% de los ingresos por derechos audiovisuales y de imagen que recibirán los jugadores seleccionados. “El mayor ingreso es el tema de la camiseta”, contó y recordó que la base para que la oferta de Nike fuera considerada “se logró a través del comunicado” en el que los jugadores pedían “independencia y transparencia” a los dirigentes.

“Este convenio no es un simple convenio, lo tomo como un hecho histórico, sin precedentes en Uruguay, que profesionaliza y acerca a la AUF y los jugadores como tiene que ser y debería haber sido siempre. Los demás son competidores en el mercado y pujarán por tener derechos de la selección. Nosotros decidiremos quién es el mejor postor”, aseguró el capitán uruguayo.

Godín valoró como “muy positiva” la iniciativa del Ejecutivo de contratar a la empresa Mediapro para que los asesore en el tema audiovisual y de imagen. “Se profesionalizó, se buscó una empresa gigantesca que sabe muchísimo y tiene mucha experiencia en estos temas que permite trabajar el producto selección, con merchandising, TV y publicidad de forma mucho más seria”, dijo.

La asociación de jugadores de selección

Godín explicó que el dinero que ingresará a los futbolistas a través de una asociación. “Estamos armando una asociación de jugadores de la selección que hasta el momento no teníamos, que sea un vehículo y una herramienta para canalizar esos cobros. Para que todos los jugadores que quieran formen parte de la asociación y del convenio”, comentó.

Reiteró el capitán uruguayo que “el dinero de nuestra imagen lo generamos nosotros, es un dinero que nos corresponde y decidiremos nosotros dónde ir. Tenemos cosas en mente que están en el aire. Algunas por nuestra cuenta y otras con la AUF. Vamos a ver que podemos hacer con el Baby fútbol y con el fútbol del interior. Hay ideas que están en el aire”.

Lo que sí ya está decidido es qué hacer con los 640.000 dólares que les corresponde por haber firmado el convenio. “Cuando se cobre se donará a los jugadores de la B. Está hablado por los compañeros. En el momento que firmamos la B venía con muchos problemas, los muchachos hacen meses que no cobran, están complicados y se nos ocurrió para hacer un hecho puntual y demostrar lo que habíamos dicho”, explicó. El dinero lo recibirán sí la Justicia le permite a la AUF cobrar el dinero de Full Play. La medida que traba el embargo fue pedida por la directiva de la Mutual y los propios jugadores la critican. “Más que beneficiarlos perjudica a todo el fútbol uruguayo. Hoy es un dinero muy importante, cuatro millones de dólares, que tiene trancada la AUF que hace que hoy estén atrasados los clubes, en el complejo del a selección, que los muchachos del fútbol uruguayos pasen las dificultades que pasan hoy. Y a mí me llama la atención porque la Mutual tiene que defender los derechos de los jugadores y no de terceros”, criticó Godín.

