Ariana Grande actuará en Mánchester dos semanas después del atentado Ariana Grande volverá el domingo a Mánchester para encabezar un gran concierto benéfico, casi dos semanas después del atentado, justo después de una actuación de la cantante estadounidense, en el que murieron 22 personas.

Actualizado: 30 de Mayo de 2017 | Por: Redacción 180

"La música está para consolarnos, para unirnos, para hacernos felices", dijo en un comunicado la artista, que estará acompañada en este concierto benéfico a favor de las víctimas de artistas invitados como Justin Bieber, Coldplay, Katy Perry, Miley Cyrus y Pharrell Williams.

El concierto, explicaron los organizadores, servirá para "homenajear y reunir fondos esenciales para las víctimas y las familias que se vieron trágicamente afectadas por el atentado".

"We Love Manchester Emergency Fund" ("Fondo de emergencia amamos a Mánchester"), es el nombre del recital.

Quienes acudieron al concierto del atentado, podrán asistir gratis a este. Las entradas se pondrán a la venta el jueves.

El Emirates Old Trafford Cricket Ground, uno de los estadios de críquet más importantes del país, será el escenario del recital. Las gradas de este recinto pueden albergar a unas 26.000 personas, a las que habrá que sumar las que ocupen el terreno de juego.

"No nos iremos, no viviremos con miedo. No permitiremos que esto nos divida. No dejaremos que el odio triunfe. Nuestra respuesta a la violencia deber ser estar más unidos, ayudarnos", prosiguió la artista de 23 años.

Veintidós personas murieron -entre ellas 7 menores de 18 años- y 116 resultaron heridas el lunes 22 de mayo, cuando el kamikaze Salman Abedi, de 22 años, hizo estallar una potente bomba en una de las salidas del pabellón Manchester Arena, al final del show de Grande.

El atentado fue reivindicado por la organización yihadista Estado Islámico (EI).

Rápidos progresos de la investigación

La vida recuperaba este martes su curso en Mánchester con la reapertura de la estación Victoria y la vuelta al trabajo tras un lunes festivo, mientras sigue la investigación del atentado en la ciudad británica.

Adyacente al pabellón Arena de Manchester, donde Abedi se inmoló en el ataque, la estación reabrió en presencia del alcalde Andy Burnham y del ministro de Transporte, Chris Grayling.

Ésta estuvo cerrada una semana para permitir trabajar a los investigadores.

Catorce sospechosos permanecían bajo custodia policial este martes, mientras sigue la búsqueda de otros cómplices en la preparación del atentado, reivindicado por la organización yihadista Estado Islámico (EI).

"La investigación avanza muy rápido", dijo a la BBC el comandante de la policía de Mánchester, Ian Hopkins.

Hopkins confirmó que Abedi estaba fichado por la policía "por delitos relativamente menores", sobre todo robos, cuando era adolescente, en 2012, no por posiciones extremistas.

"Desde el punto de vista de la policía, es todo lo que tenemos. No sé qué sabían o no los servicios de inteligencia", añadió.

El Mi5, servicios secretos domésticos, abrió una investigación para esclarecer porqué se ignoraron las advertencias sobre la peligrosidad de Abedi, que le llegaron en tres ocasiones.

La policía publicó el lunes una nueva imagen de Abedi con una gran maleta azul con ruedas. Ésta, precisó la policía, no fue usada para cargar la bomba, pero el autor fue visto acarreándola por el centro de la ciudad el día del ataque.

"Don't Look Back In Anger"

Desde el atentado, se suceden los homenajes en la ciudad. Desafiando la lluvia, cientos de personas observaron el lunes un minuto de silencio a las 22H31 precisas, hora en la que estalló la bomba.

El tributo fue en la plaza Saint Ann, convertida en el centro del duelo, ya prácticamente cubierta de flores, globos, y sentidos mensajes a las víctimas y familiares.

La multitud coreó una canción de Oasis, grupo de la ciudad, titulada "Don't Look Back In Anger" ("No mires atrás con ira"), convertida en el himno de Mánchester desde el atentado.

Precisamente, este martes por la noche, quien fuera cantante de Oasis, Liam Gallagher, hará su debut en solitario en Mánchester en un recital cuya recaudación será donada a las víctimas del atentado.

"Quiero tratar de ayudar a la gente", dijo el cantante de 44 años al diario Manchester Evening News.

AFP