“Rompe los ojos” el proyecto de ley que mantendría embargo a Full Play Diego Godín dijo a No toquen nada que le “retumba la demasiada casualidad” de que el proyecto de ley presentado por Presidencia para modificar las reglas de las investigaciones judiciales sobre lavado de activos aparezca en este momento, cuando la AUF está a punto de cobrar el dinero de Full Play.

Actualizado: 30 de Mayo de 2017 | Por: Redacción 180

El proyecto de ley propuesto por el secretario de Presidencia, Miguel Toma, y enviado al Parlamento extiende las medidas tomadas en la etapa presumarial de las investigaciones por temas relacionados con el lavado de activos “hasta la conclusión de la causa”. Estas investigaciones se realizan en los juzgados del Crimen Organizado.

De aprobarse, la ley tendría incidencia directa en la causa contra los dueños de la empresa Full Play, los argentinos Hugo y Mariano Jinkis, y podría mantener por tiempo indeterminado el embargo que impidió el pago del contrato de televisación a la AUF por los partidos de la selección en Eliminatorias.

El proyecto de Presidencia modifica la disposición actual que hoy únicamente permite mantener las medidas cautelares, como los embargos, hasta dos años después de iniciado el proceso.

De mantenerse el embargo en este caso, la AUF no podrá recibir el dinero del contrato que tiene con Full Play y si este contrato cae, con él lo haría la cláusula de prioridad que permite renovar el vínculo entre ambos. En resumen, quedaría el terreno libre para que Tenfield recupere los derechos de los partidos de la selección uruguaya que perdió durante la presidencia de Sebastián Bauzá.

Ese proyecto general de 78 artículos se envió el 28 de noviembre de 2016 y dice en su exposición de motivos que comprende dos grandes pilares: por un lado, la compilación de todas las normas vigentes en materia de lavado de activos y por otro, procura introducir las modificaciones normativas que resultan imprescindibles para superar algunas carencias que actualmente presenta nuestra legislación y elaborar un sistema antilavado robusto en el que los criminales cuenten con menos margen de actuación.

Ahora, sin más explicaciones, se agrega esta modificación de los plazos en un proyecto de un solo artículo, que extiende las medidas cautelares de manera arbitraria y las hace depender del avance de cada causa y de cada actor judicial que actúe en ella.

En No toquen nada Godín criticó a los directivos de la Mutual por haber presentado la denuncia y dijo que “rompe los ojos y los oídos” que se presente la modificación a la ley “ahora que la AUF está a punto de cobrar”.

El capitán de la selección agregó que “ese dinero que hace dos años que no puede cobrar por la cautelar, pide que se mantenga el embargo hasta que finalice la causa. Me parece demasiada casualidad que en este momento aparezca este proyecto de ley”.

Godín dijo que le “parece bien” que se investigue lo que haya que investigar pero que “retumba la demasiada casualidad” del momento.

Respecto de la denuncia inicial ideada por Francisco Casal, ejecutada por la directiva de Enrique Saravia y mantenida hasta hoy por el abogado Gúmer Pérez, expresó Godín.

El futbolista también criticó la actuación del gobierno en el conflicto en la Mutual. Dijo que en el MEC “se están demorando los plazos” de definición y que “los muchachos quieren tener la Mutual y sentirse representados y empezar a accionar y pelear por sus derechos para poder subsanar todos los malos accionares”.

Respecto de la situación de los futbolistas y la directiva encabezada por Saravia, explicó Godín que “ya sabemos todos de quién viene la denuncia y a través de quién se hace, que es de la Mutual”. Añadió que “el malestar es evidente porque son los asociados los que deben definir si se hacía la denuncia. Y ellos nunca tuvieron conocimiento. Y es más, están totalmente en contra de esa decisión. Es bastante delicado y grave que hoy está en mano de un estamento público y del gobierno. Confiamos en la buena fe y el sentido común”.

Aseguró el capitán que la directiva de la Mutual “no es quien tiene que hacer este tipo de gestiones. Los jugadores del medio nunca se los puso en conocimiento de que iba a llevar adelante una denuncia así contra Full Play. Esto puede tener hoy o mañana graves consecuencias” para el gremio.

“Uno de los puntos ante el MEC es este tema. Denuncian la no información y no tener poder de decisión en una cosa tan importante que más que beneficiarlos hoy perjudica a todo el fútbol uruguayo. Hoy es un dinero muy importante, que son cuatro millones de dólares, que tiene trancado la AUF que hace que hoy estén atrasados los clubes, en el complejo del a selección, que los muchachos del fútbol uruguayo pasen las dificultades que pasan hoy. Y a mí me llama la atención porque la Mutual tiene que defender los derechos de los jugadores y no de terceros”, expresó Godín.

Consultado sobre plantearle la situación al presidente Vázquez, Godín respondió: "no descartamos una reunión".

"Tabaré es un presidente muy futbolero, entiende toda esta situación, hace años que está en esto y obviamente que a mí particularmente me encantaría poder charlar con él y sentarnos a hablar tranquilamente de estos temas y saber qué piensa él de todo esto que está sucediendo", dijo Godín.

"Si bien hay cosas más importantes en nuestro país, para nosotros esto es la vida y para muchísima gente, porque el fútbol en Uruguay es más que un deporte, es parte de nuestra cultura", agregó.

Escuchá la nota completa de Godín en No toquen nada.