Zidane está tocado por la varita mágica, “fue el mejor compañero que tuve”, dijo Montero Paolo Montero, entrenador de Rosario Central, es voz autorizada para hablar de la final de la Liga de Campeones que jugarán en Cardiff el 3 de junio Real Madrid y Juventus.

Actualizado: 30 de Mayo de 2017 | Por: Redacción 180

Montero integró el equipo de la 'Juve' en la final que los italianos perdieron hace 19 años contra el Real Madrid, hoy dirigido por Zinedine Zidane, en ese entonces en la 'Vecchia Signora'.

El uruguayo compartió una charla con la AFP después del entrenamiento del equipo rosarino para hablar sobre la Juve, su amigo Zidane y el tipo de futbolistas que hacen falta para ganar finales.

Pregunta: ¿Cuáles son sus recuerdos de la final que jugaron Juventus y Real Madrid hace 19 años?

Respuesta: Nosotros veníamos de jugar una semifinal importante con el Ajax y llegábamos los dos como favoritos. El Real Madrid tenía un equipazo: Roberto Carlos, Hierro, Fernando Redondo, Raúl... fue un partido muy parejo que se resolvió en una pequeñez, salió un rebote y ellos nos marcaron. Es un recuerdo triste porque no pudimos ganar, pero también la historia demuestra que el Real está hecho para las finales porque después siguió ganando. Hoy cuando hablamos del Real Madrid eso es igual a finales.

P: ¿Es una revancha para la Juve?

R: A la Juve la veo muy fuerte a nivel defensivo, y también la veo muy eficaz en el sentido que las pocas chances de gol que pueda tener las convierte. Después creo que tiene la suerte de tener a Buffon, porque si contra el Barcelona en Turín o en Barcelona la Juve hubiera tenido un golero normal, el partido terminaba de otra manera. Por algo está considerado uno de los mejores goleros de todos los tiempos, y por toda su carrera Buffon se merece una victoria.

P: También están Gonzalo Higuaín y Paulo Dybala, el primero resistido en Argentina y el segundo al que muchos consideran el nuevo gran socio de Messi...

R: Los dos en Italia son ídolos máximos. Es una lástima que Higuaín sea resistido porque lo que la gente tiene que entender es que ellos se mueren por venir a la Selección. A mí me tocó jugar con brasileños y argentinos y les pasaba lo mismo que a mí con la selección uruguaya: no ves la hora de que salga la lista de citados para poder venir y estar. No cambia que sean mega estrellas, pasa por otro lado, pasa por el honor, por el sentimiento.

P: ¿Cuál es su relación con Zidane, excompañero en la Juve y hoy en el banquillo del Madrid?

R: Zidane es un 'tocado' (por la varita mágica), como jugador fue el mejor compañero que tuve y como persona es una de las más simples y humildes que he conocido. En la vida y en la Juventus aprendí que los mejores son los más humildes, los que más entrenan, los que más comparten. No existe el yo, existe el nosotros, y eso son detalles que aprendí cuando llegué a la Juventus. Se lo merece y hoy está demostrando que es un gran entrenador.

P: ¿Piensa que habiendo sido tan buen jugador le cuesta más ser técnico de futbolistas que pueden no estar a su altura?

R: A un técnico como Zidane se le puede hacer difícil dirigir por el jugador que fue, porque él está entre los mejores 10 jugadores de todos los tiempos y resolvía situaciones que no lo podías creer.

P: ¿Qué chance de victoria le da a la Juve en esta final?

R: Le doy chances de salir campeón de Europa. En finales es difícil hablar de favoritos pero creo que es el momento para que la Juve salga campeón de la Champions. Le tengo mucho cariño a Zidane pero soy un agradecido a la Juventus porque gracias a Dios mi familia vive bien gracias a la Juve y a Italia.

P: ¿Cómo se adaptó a esta locura que es el fútbol argentino?

R: En el fútbol argentino me siento bien, hay mucha presión pero lo tomo de manera positiva en el sentido que siempre apuesto a crecer y acá te vas armando un caparazón importante por cómo se vive el fútbol.

P: ¿Cuáles son los entrenadores que más admira?

R: Los que tuve. Yo miro a Guardiola, Mourinho, Zidane, Allegri, Antonio Conte, pero no me olvido que tuve a Menotti, Lippi, Ancelotti, Capello. Todos me ayudaron a crecer, de todos me acuerdo de algo que intento volcar ahora.

(AFP)