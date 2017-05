Fiscal autorizó pagos a AUF que podría recibir 2.750.000 dólares El fiscal Luis Pacheco autorizó los pagos que la empresa Full Play realizó a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) a través de terceros y pidió mantener embargos a sus dueños, según supo 180 a través de fuentes judiciales.

Actualizado: 31 de Mayo de 2017 | Por: Emiliano Zecca

La AUF podría recibir 1.000.000 de dólares que pagó la empresa Pitch International y 1.750.000 dólares que pagó la empresa Caracol Televisión como cumplimiento del contrato por los derechos televisivos de la selección. La decisión de aceptar esto será de la jueza del Crimen Organizado María Helena Mainard o incluso su actual suplente podría tomar una definición.

“En estos casos, no se trata de dinero proveniente de cuentas de las empresas investigadas, ni de las personas indagadas, sino de terceros que intentaron efectuar pagos por subrogación, en las relaciones comerciales y contractuales de aquellas, pero que no están sospechados -ni siquiera mencionados- en ninguna de las causas conexas que se sustancian sobre los hechos que nos ocupan. Por lo que no procede mantener la inmovilización de dinero de terceros”, dice el fiscal en su resolución.

Con respecto al otro dinero que pagó Full Play, unos 500.000 dólares a través de Full Play Perú, o las cuentas relacionadas con esta empresa o sus dueños, la fiscalía pide que se mantenga la inmovilización de las “cuentas bancarias y otros activos o eventuales bienes dispuestos en autos, a nombre de Hugo y Mariano Jinkis, o Full Play Group S.A, o en las que tales personas físicas o jurídicas que funcionen como titulares, apoderados, ordenatarios o beneficiarios, por entenderse que tales medidas han sido adoptadas en el marco de la cooperación jurídica internacional a solicitud de los Estados Unidos de América”.

“Con excepción de las cantidades provenientes de cuentas de Pitch International y de Caracol Televisión SA, respecto de las cuales procede disponer el cese de la medida cautelar adoptada”, agrega.