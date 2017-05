Rampla plantea suspender el fútbol La Comisión Directiva de Rampla planteó la interrogante de si están dadas las condiciones para seguir jugando el Torneo Intermedio tras varios hechos de violencia ocurridos en los últimos meses.

Actualizado: 31 de Mayo de 2017 | Por: Redacción 180

Este martes un individuo que estaba requerido baleó la fachada de la sede de Rampla Juniors. Ante esta situación la Comisión Directiva anunció que realizará la denuncia penal pero además emitió un comunicado sobre este y otros hechos de violencia en el fútbol.

"A partir de esta lamentable situación que nos toca vivir notamos las faltas de garantías en relación a la seguridad tanto de nuestros hinchas, allegados al club y los vecinos de nuestro propio barrio", dice el texto.

Hace dos semanas el padre de un jugador de Tercera fue baleado durante el clásico entre Cerro y Rampla en el Complejo Bauzá.

"Es un nuevo acto de violencia que más allá de atacar a nuestra institución en particular, ataca al conjunto de las libertades y la convivencia de un barrio, generando la disyuntiva a la Directiva sobre los pasos a dar. En este contexto Rampla plantea pública la interrogante: ¿Están dadas las condiciones para continuar con la competencia deportiva, mientras al mismo tiempo no se brinden las garantías necesarias para los espectadores y los actores dentro y fuera del campo de juego? En verdad hoy se instaló la duda sobre si lo más conveniente y oportuno era para el Torneo, retirar el equipo, exigir más drásticas, etc", agrega.

Además la directiva informó que se le retiró la confianza política al Tribunal de Disciplina de AUF tras la sanción que obligará al club a jugar a puertas cerradas ante Defensor Sporting.