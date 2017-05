“Lo primero que le planteé a mi empleador fue: yo no corro, yo quiero llegar a mi casa” Este miércoles recibieron sus diplomas los participantes del primer Curso de Capacitación en Seguridad Vial para Repartidores en Motocicleta, impartido por un grupo de trabajo formado por Unasev, Inefop, el Ministerio de Trabajo, Fuecys y cámaras empresariales.

Actualizado: 31 de Mayo de 2017 | Por: Felipe Miguel

El curso, que será obligatorio para repartidores en moto desde 2018, imparte conocimientos de seguridad vial y formalidad laboral, en tres jornadas de cuatro horas cada una.

En la conferencia de este miércoles, en la Torre Ejecutiva, Gerardo Rey, inspector general de Trabajo y Seguridad Social, dijo que la alta siniestralidad del sector de los repartidores en motocicleta les preocupa y es un problema del que deben ocuparse seriamente. Mencionó que cuatro de cada diez accidentes de tránsito en ocasión del trabajo los protagonizan motociclistas. Además, en cuanto a los días de internación en CTI, este grupo de trabajo tiene índices 11 veces mayores al resto de los trabajadores.

Rey también dijo que se están analizando otros problemas del sector como la alta informalidad, la disparidad salarial y el problema de quién paga las multas de tránsito, si las abona el empleador o el empleado.

El presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), Gerardo Barrios, dijo que “muchas veces criticamos a los motociclistas pero tenemos que pensar de qué manera se accede a comprar una moto”.

“Uno va a un supermercado, compra una moto, le echa un litro de nafta y sale. Estamos en debe nosotros, no ellos. Somos nosotros los que tenemos que avanzar”, añadió Barrios.

Luego de las declaraciones de las autoridades, se entregaron los diplomas y se sortearon dos motos entre los que participaron de la primera generación.

El riesgo de trabajar en la calle

Gonzalo Rabuñal, que actuó como representante de los 36 repartidores de Montevideo que tomaron el curso, dijo a 180 que fue una buena experiencia. “Enseñan cosas que en lo cotidiano no tenías, dabas por sabidas o que, de repente, te hacías el canchero y le estabas errando”, señaló.

Para Rabuñal, que trabaja en la zona de Pocitos en reparto de alimentos, el curso sirve como un llamado de atención. “Te abren la cabeza en cómo tenés que prestar atención, mirar hacia adelante, darte tiempo de reacción para las maniobras y lo fundamental: no andar a lo loco”, añadió.

(Algunos de los participantes de la primera generación de repartidores. (Foto: Portal 180)

En cuanto a la alta velocidad de conducción que a veces les exigen los empleadores o el propio ritmo de trabajo, dijo que él ya era consciente de ello porque tiene un hijo pequeño.

“Lo primero que le planteé a mi empleador fue: ‘yo no corro, yo quiero llegar a mi casa, vengo a laburar porque lo necesito pero si pasa algo, ¿vos no me pagás?’. También se da con las multas. Le dije: ‘si me entregan un pedido atrasado, tengo que salir corriendo y me multan por exceso de velocidad, ¿vos te hacés responsable?’ Me dijeron que no y les dije: ‘entonces, yo no corro’. Es lo primero que te enseñan en el curso, es lo fundamental”, contó.

Rabuñal agregó que habló con algunos colegas que no han hecho el curso y que “algunos lo toman a la ligera cuando les explicás las cosas y otros te prestan atención”. Para él, el decreto que obliga a los trabajadores a tener el certificado del curso para trabajar va a servir para que las empresas tomen conciencia y va a ayudar a combatir el trabajo en negro.

“Cualquiera compra una moto o una bicicleta, le pone un canasto atrás, sale a repartir, le pagan 100 pesos la hora y listo. Eso es lo que tratamos de evitar. Además, nosotros estamos en la calle y si estás en negro y tenés un accidente, te quedaste sin laburar, sin cobrar y sin llevar guita para tu casa. Según la gravedad del accidente, la zafás bien o no. Es complicado”, comentó.