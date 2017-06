Víctimas de siniestros exigen “más seriedad” en debate sobre alcohol en el tránsito La Red Nacional de Víctimas de Siniestros Viales rechazó las modificaciones que se proponen a la tolerancia 0 de alcohol para los conductores de vehículos.

01 de Junio de 2017

En las últimas semanas algunos intendentes y políticos promovieron una reforma de la ley actual para elevar la tolerancia a 0.3 gramos por litros de sangre, sin perder la licencia en caso de sanción. Esta era la tolerancia que regía previo a la modificación que se hizo en 2015 para llevarla a 0.

Daniel Hernández, presidente de la Red Nacional de Víctimas, dijo que falta seriedad para tratar el tema.

“Fueron muy livianos para tratar este tema que consideramos se debería tratar con más seriedad. A mí me pueden hablar de velocidad u otras cosas que tienen una incidencia importantísima a la hora de la conducción, pero me hablan de alcohol y no lo puedo tolerar. No lo puedo tolerar”, dijo.

Esta manifestación de la sociedad civil se suma a la de la Asociación Nacional de Consumidores por la Seguridad Vial (Ancosev), que está integrada por técnicos en el tema y otros particulares.

Esa asociación expresó en un comunicado que “si bien otros países manejan márgenes de tolerancia, tienen otra cultura en seguridad vial. Aquí en Uruguay si se permitiera 0.3 g/l o 0.5 g/l se abusarían y pensarían: ‘bueno, me tomo una que no pasa nada’. El tema que se toman una, y después otra, y otra. La realidad indica que en Uruguay debe ser 0.0”.

Uruguay es uno de los 20 países que tiene tolerancia cero, según la Organización Mundial de la Salud.

El presidente de la red de víctimas dijo que nadie quiere prohibirle a la gente que tome.

“Esta ley que tenemos es integral y me dice que si voy a conducir, no debo tomar. No me dice que no tengo que tomar. Yo puedo tomar alcohol. Después, no debo manejar. Son dos cosas que creo que debemos entender”, afirmó.

La red de víctimas se reunió este miércoles con el presidente en ejercicio, Raúl Sendic, y luego dio esta conferencia.

La secretaria Alba Furtado dijo que desde el oficialismo les aseguraron que no van a introducir ningún cambio a la normativa actual.

“Me voy contenta con lo que hablamos porque mi mayor temor era que esto pudiera tener alguna modificación. Se nos asegura que no. Eso significa que podemos seguir trabajando. Las personas que podrían tomar un poco de alcohol, la gran preocupación es que podrían perder la libreta por seis meses o un año, perder el trabajo. Si querés cuidar tu libreta, no tomes. Yo manejo y a veces tomo cerveza con una pizza. Jamás voy a manejar con alcohol”, afirmó.