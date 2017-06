Organizaciones rechazaron ausencia del Estado en audiencias de la CIDH Veinte organizaciones de la sociedad civil emitieron una comunicado en el que rechazan “la decisión del Estado uruguayo de no comparecer en dos de las tres audiencias públicas” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Actualizado: 01 de Junio de 2017 | Por: Redacción 180

En esas instancias estaba previsto “abordar la situación de derechos humanos en Uruguay” a solicitud de “diversas organizaciones de la sociedad civil”.

El texto señala que la ausencia del Estado uruguayo “supone una actitud inadmisible hacia la sociedad civil organizada para un gobierno que recorre el país promoviendo su posicionamiento nacional e internacional como un ‘gobierno de cercanía’”.

También sostiene que la situación es una “muestra significativa de la falta de voluntad política para abordar los dos temas planteados desde la sociedad civil (por) mayor transparencia, verdad, justicia y lucha contra la impunidad”.

La explicación de la ausencia de Uruguay, desde el gobierno, la dio el canciller Rodolfo Nin Novoa, que dijo que el Poder Ejecutivo no estaba convocado.

“Al Estado no, se le hizo una convocatoria a la Suprema Corte de Justicia (SCJ), al Parlamento nacional y a las organizaciones sociales. El Parlamento y la SCJ decidieron que no tenían nada que aportar en este caso y no fueron”, declaró el canciller.

Nin Novoa agregó que el Estado uruguayo “ha dado pruebas fehacientes de lo que le importan los derechos humanos, el respeto a los mismos, la libertad de expresión, la libertad de prensa, las posibilidades de oportunidades y de trabajo, el castigo a los culpables de la violación de los derechos humanos”.

Durante la presentación del Observatorio Luz Ibarburu en una de las instancias que contó con la ausencia del Estado hubo críticas dirigidas al Poder Ejecutivo en la presentación de la sociedad civil. El abogado Pablo Chargonia expresó allí que “en Uruguay se verifica una impunidad institucionalizada”.

“El Poder Ejecutivo, en su trascendente y definitorio rol de auxiliar de la Justicia, no demuestra planificación ni método eficaz en la investigación de los crímenes del Estado y tampoco ha dispuesto del personal necesario en cantidad y calidad como para cometer esta tarea”, dijo Chargonia, que también criticó la labor del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, diciendo que “no logra superar la etapa del discurso y las buenas intenciones, y tampoco aparece como una herramienta eficaz en la investigación criminal”.

El comunicado añade que las audiencias públicas “han sido previstas como instancias de diálogo entre sociedad civil y el Estado y tienen el propósito de que la Comisión pueda recibir información de primera mano sobre lo que ocurre en los distintos países”.

Las instituciones de la sociedad civil que firman el texto son: CAinfo; Cooperativa Mujer Ahora; Serpaj – Uruguay; Ciudadanías en Red (CIRE); IELSUR; Instituto Sexur; Colectivo Mujeres en el Horno; Comisión Nacional de Seguimiento - Mujeres por Democracia, Equidad y Ciudadanía; Red Canarias en Movimiento; Cotidiano Mujer (Centro de Comunicación Virginia Woolf); Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo - Uruguay (CIEDUR); Asociación Civil Colectivamujeres; MYSU; Crysol; Datos Abiertos, Transparencia y Acceso a la Información Pública; Proderechos; Casa de la Mujer de la Unión; Accionar entre Mujeres Guyunusa; y el Movimiento 8M Maldonado.