Liverpool celebra los 50 años del Sgt.Pepper de los Beatles La ciudad de los Beatles, Liverpool, celebra el 50º aniversario de la aparición de su revolucionario disco "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" con fuegos artificiales, murales, y un gran festín cultural.

Actualizado: 02 de Junio de 2017 | Por: Redacción 180

Las celebraciones se han bautizado como "Sgt. Pepper at 50: Heading for Home", "volviendo a casa", y servirán para que Liverpool vuelva a mostrar su gratitud a una banda que atrae a miles y miles de turistas a la ciudad portuaria del noroeste de Inglaterra y le sirvió, como el fútbol, para devolverle el orgullo en los malos momentos.

Además, el tercer disco más vendido de la historia, ha sido reeditado con material inédito y mezclas del hijo del productor original, George Martin.

"Es increíble ver a nuestra ciudad natal unirse para celebrar el disco", dijo Paul McCartney, que escribió la mayoría de las canciones del álbum junto al fallecido John Lennon.

"Es emocionante comprobar, después de tanto tiempo, lo mucho que significa 'Sgt.Pepper' para tanta gente", añadió.

Lennon y McCartney, el guitarrista George Harrison y el batería Ringo Starr rompieron moldes con este disco aparecido en mayo de 1967, que fue saludado como el primer álbum conceptual y abrió nuevos caminos a la música.

Los homenajes arrancarán esta semana con unos fuegos artificiales inspirados en la canción psicodélica "Lucy in the Sky with Diamonds".

Un mural gigante

Trece artistas de todo el mundo presentarán una instalación dedicada a cada una de las canciones del disco.

Jeremy Deller, ganador del premio de arte contemporáneo británico Turner, la artista feminista estadounidense Judy Chicago, músicos indios o la diva de cabaret Meow Meow son parte de esos 13 artistas que han transformado las canciones en nuevos formatos.

La instalación de Deller está inspirada en "With a Little Help from my Friends", y gira en torno al manager de The Beatles, Brian Epstein, cuya muerte, el 27 de agosto de 1967, dejó a la banda sin su guía.

Deller creó unos carteles que colgarán por toda la ciudad y que afirman: "Brian Epstein murió por ti".

"Era su mejor amigo. Era uno de los pocos en quien podían confiar, que los cuidaba como lo haría un amigo", dijo Deller a la AFP.

"La canción trata de ser valiente ante la faz de la soledad y tiene un humor sarcástico muy de Liverpool. La cantó desafinadamente Ringo. Por eso es conmovedora".

El mural gigante que Judy Chicago pintó en la pared de un antiguo almacén de granos del muelle Stanley es su mayor pintura hasta la fecha.

La obra está inspirada en la canción "Fixing a Hole" y en ella se ve a los cuatro Beatles de espaldas, con la mirada fijada en unos anillos concéntricos de aire psicodélico, y la inscripción "Four Lads From Liverpool", "cuatro muchachos de Liverpool".

"Así celebré el periodo que representaron: ¡cambios, crear líos!", explicó a AFP.

Nostalgia por el pasado de Liverpool

En 1967, The Beatles ya eran unas superestrellas que vivían en Londres, pero el periodo "Sgt. Pepper" está lleno de nostalgia por Liverpool, palpable en canciones como "Penny Lane", de McCartney, y "Strawberry Fields Forever", de Lennon.

En la ciudad quedaban detalles que recordaban el antiguo esplendor de Liverpool, el gran puerto del Imperio británico.

Pero el fin del Imperio, el cierre de muchos muelles y la desindustrialización convirtió a Liverpool en un lugar triste en los años 80. Gracias a una profunda renovación urbana, la ciudad ha resucitado.

El alcalde de Liverpool, Joe Anderson, explicó que las conmemoraciones pretenden poner de relieve lo que "Sgt. Pepper" significa para la ciudad en 2017.

"Liverpool tiene algo único que ofrecer: su cultura e historia. Por eso no olvidaremos nunca la influencia de los Beatles", explicó a la AFP.

Se estima que los Beatles dejan en la ciudad cada año unos 80 millones de libras (100 millones de dólares y 90 de euros).

El museo dedicado a la banda, The Beatles Story, atrajo a 280.000 visitantes en 2016. Contiene objetos del grupo y sus salas narran su evolución musical.

El jueves, el museo presentó las puertas de hierro originales de Strawberry Field, un hogar infantil del Ejército de Salvación cerca del que Lennon creció.

Valían una fortuna pero eran pasto de los grafitis, y la organización caritativa decidió retirarlas en 2011 y sustituirlas por una réplica.

"La gente viene de todo el mundo en peregrinación para ver estas puertas", explicó a la AFP el director del museo, Martin King.

"The Beatles tienen cada día más éxito", añadió King. "Despiertan tanto interés como siempre".

AFP