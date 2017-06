Exportaciones caen a la espera de una mejora en el precio de la soja Los productores de soja de Uruguay están aguantando el producto a la espera de una suba del precio internacional y eso provocó una caída de las exportaciones en mayo, según el informe de Uruguay XXI.

Actualizado: 02 de Junio de 2017 | Por: Redacción 180

El informe señala que las exportaciones de mayo fueron 5% menores a las de mayo del año pasado y marca que los productores de soja vendieron el 60% pero esperan una suba para colocar el remanente.

En el acumulado de los primeros cinco meses del año las exportaciones de bienes marcan un repunte de 8,8%. Ese aumento está impulsado principalmente por carne, soja, madera, arroz y subproductos cárnicos.

El ministro Tabaré Aguerre dijo la semana pasada que la soja puede tener un año récord porque “llovió como si hubiéramos regado”. Se podía esperar una suba en mayo, por la tendencia y el récord de cosecha de la soja. Sin embargo fue a la baja.

El informe de Uruguay XXI señala que “el volumen récord en la producción de soja y el buen desarrollo de la cosecha aún no se han trasladado por completo a los resultados de su comercialización. Un análisis preliminar puede obtenerse del hecho de que aunque los productores han cumplido con los compromisos asumidos a través de las ventas anticipadas -que representan cerca del 60% de la cosecha- esperan una suba del precio internacional para comercializar el remanente, el cual aún no se ha visto reflejado en la Bolsa de Chicago. Esta estrategia, junto con los grandes volúmenes exportados en abril impactaron en las exportaciones de soja de mayo, que registraron una caída de 21% en términos interanuales, -lo que implica US$ 62 millones menos que en mayo de 2016”.

También tuvieron impacto negativo en el desempeño exportador las ventas de lácteos y celulosa. La carne bovina, los subproductos cárnicos y la madera fueron los principales rubros con desempeño positivo que permitieron amortiguar la caída impulsada la soja, los lácteos y la celulosa.

Igualmente, la soja fue el principal producto exportado en el mes totalizando ventas por US$ 228 millones. Para el acumulado del año, se prevé récords de exportaciones de la oleaginosa, aunque el total exportado dependerá de los precios internacionales que logren obtener los productores en el mercado internacional.