“Make our planet great again”

El presidente francés Emmanuel Macron habló en inglés después de emitir una primera declaración en francés, en un guiño a los estadounidenses, modificando el lema de la campaña de Trump "Make America Great Again" (Devolvamos la grandeza a EEUU).

El Acuerdo de París apunta a limitar el alza de la temperatura global "por debajo de 2ºC" con respecto a la era pre-industrial.

"Todos compartimos la misma responsabilidad", dijo Macron en su discurso.

Trump "cometió un error para los intereses de su país y un error para el futuro de nuestro planeta", dijo el presidente francés, que argumentó que "no hay un planeta B".

Trump anunció este jueves que su país se retirará del acuerdo, pero buscó dejar la puerta abierta, al afirmar que su gobierno está dispuesto a negociar un nuevo acuerdo.

En su breve declaración Macron también destacó que Francia "no negociará un acuerdo menos ambicioso" contra el cambio climático.

