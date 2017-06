María Noel Riccetto contó su noche soñada María Noel Riccetto contó a No toquen nada y a Darwin Desbocatti cómo fueron los momentos previos a la premiación. Además dijo que tenía "cero expectativas" y que bailó desconcentrada por la emoción de haber ganado.

Actualizado: 02 de Junio de 2017 | Por: Redacción 180

Riccetto volverá a bailar el domingo con el ballet del Sodre en el Auditorio Adela Reta. Será su primera presentación después de ganar el premio Benois de la Danse.

La bailarina contó cómo vivió el momento de la premiación. "Llegué al teatro, me maquillé, me peiné, me vestí de ballet, calenté y después me tuve que cambiar y me tuve que poner la ropa para la entrega de premios", señaló.

"Entregan los premios, se cierra el telón, me saludan dos o tres personas porque yo tenía que ir rápido a cambiarme, ponerme las medias, el traje, las zapatillas para salir a bailar. Entonces salí desconcentrada, con pila de emociones", expresó.

Riccetto recibió el martes el premio más prestigioso de la danza clásica a nivel mundial, que se entrega en Moscú, en el teatro Bolshoi.

En la edición 2017, al igual que en varias anteriores, el premio de mejor bailarina fue compartido. La otra ganadora fue la argentina Ludmila Pagliero, del Paris Opera Ballet.

Riccetto fue nominada por su papel en “Onegin”, espectáculo estrenado en octubre de 2016, donde interpretó el personaje de Tatiana.

Julio Bocca, jurado del premio, contó que tuvo que esconder la noticia a Riccetto la noche anterior a la gala.

"Tenía que ver cómo mentir para no decirle que había ganado. Esa fue la parte más difícil, porque en la noche nos encontramos en el bar del hotel y por supuesto preguntó. Tuve que decir que nosotros votábamos y que al día siguiente el presidente del jurado sacaba las cuentas, que nadie sabía quién ganaba. Fue bastante difícil porque estaba tan feliz", dijo Bocca.

Riccetto recordó que "lo dijo convicente" y que ella estaba "con cero expectativas".

En su reaparición en Montevideo Riccetto actuará en la presentación de Don Quijote. Aunque no es una de sus obras favoritas, tiene muchas ganas de volver al escenario.