Un país con lumbago El informe sobre certificaciones médicas que realizó Cepal señala que entre el periodo 2005-2010 hubo casi 500.000 pedidos de licencia por lumbago. El Sindicato Médico del Uruguay presentó una guía que pretende unificar los criterios.

Actualizado: 03 de Junio de 2017 | Por: Redacción 180

El Banco de Previsión Social incluye 13.515 patologías para otorgar certificaciones, pero según el informe de Cepal, la mayor parte de las solicitudes se concentran en un grupo reducido de patologías y, de hecho, hay 34 que concentraron el 37% en el periodo 2005-2015.

Además, en el trabajo se presenta un cuadro con la cantidad de solicitudes por estas 34 patologías en el periodo que va de 2005 a 2010. Los lugares uno y tres son ocupados por el lumbago. Primero están los lumbagos no especificados, que llegaron a 342.049 solicitudes y los lumbagos con ciática tuvieron 162.887 solicitudes.

“El lumbago duele y es difícil, el dolor es una situación subjetiva, si alguien dice me duele es difícil saber si miente, pero no podemos atribuir eso a la generalidad. Esta es de las patologías más frecuentes, el lumbago refiere a una enorme bolsa de cosas que hacen que la persona se certifique. Pero todo está dentro de rangos de normalidad. Están acumulados datos de muchos años ahí”, dijo el médico Gustavo Grecco a No toquen nada.

Grecco trabajó en la elaboración de una guía para los médicos que pretende unificar criterios.

En el informe de Cepal se detectó una importante dispersión de los datos entre prestadores que certificaron a pacientes por lumbago. De las 342.049 solicitudes puede observarse que en promedio se indicaron 8,4 días de licencia. Sin embargo, el Seguro Americano indicó en promedio 5,8 días, mientras CAMDEL indicó un promedio de 11,8 días. “Una dispersión similar puede encontrarse en las demás patologías”, se afirma.

“Es una herramienta que unifica el criterio, que define plazos y respalda al médico ¿Cuántos días son? ¿Cuatro o cinco? La guía no obliga porque el acto médico determina los días, si el médico cree que son 10, dará 10, pero la guía ayuda”, señaló Grecco.