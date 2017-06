Sindicatura explicó liquidación de Raincoop La empresa Raincoop está en concurso desde su cierre en 2016 y hasta el momento se liquidaron la mayoría de los bienes por casi 3.000.000 de dólares.

Actualizado: 04 de Junio de 2017 | Por: Redacción 180

El Ministerio de Vivienda se quedó esta semana con el bien más importante de Raincoop: un terreno que perteneció a la empresa y por el que el Estado pagó 1.700.000 dólares.

Raincoop está en concurso desde su cierre en 2016 y hasta el momento se liquidaron la mayoría de los bienes de la empresa por casi 3.000.000 de dólares, incluido este terreno. El resto del monto se compone de la venta de más de 100 ómnibus que fueron adquiridos por las empresas UCOT, Coetc y COME, y por los que se sacó una cifra superior a los 1.000.000 dólares. Además, se vendió un local que tenía Raincoop en la avenida 8 de octubre y otros bienes.

Todavía quedan por venderse algunos ómnibus de menor valor por su antigüedad y otros inmuebles más pequeños.

“La ley nos mandata a hacer la venta en bloque, pero nosotros le sugerimos al juzgado no hacerla de esa manera porque cuando ingresó la concursada al proceso no tenía los permisos de transporte, entonces, no tenía sentido venderlo en bloque”, dijo a 180 el abogado Francisco Cobas, abogado al frente de la sindicatura.

Cobas explicó que el plan de pago a los acreedores se hará luego de terminar la liquidación.

La prioridad para cobrar (por ley) la tienen los acreedores hipotecarios o prendarios, en este caso los bancos Itaú y el República, éste último tiene un acuerdo donde dice que: cuanto más se reciba del producido de la venta de los bienes inmuebles (terreno, por ejemplo), menos se recibirá por el producido de los bienes muebles (ómnibus).

Como en este caso el terreno se vendió en 1.700.000, el República va a recibir el 80% de lo que se consiguió por los ómnibus, esto implica unos 800.000 dólares. El resto quedará para los demás acreedores. En esa masa concursal se encuentran los socios y trabajadores. “Ahora seguimos trabajando para liquidar, hacer caja y lo que vamos a hacer luego es un proyecto de distribución para los acreedores. Algunos todavía no están determinados, están en proceso, pero vamos avanzando y la situación se va aclarando. Estimamos que a fines del próximo semestre estaremos en condiciones de pagarle a los acreedores”, explicó Cobas.