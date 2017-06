Las cifras hablan por sí solas para Ronaldo El portugués Cristiano Ronaldo, que marcó dos goles en la final que ganó el Real Madrid a la Juventus, este sábado en Cardiff (4-1), afirmó en rueda de prensa que las cifras de la temporada que ha hecho "hablan por sí solas", considerando que hizo uno de los mejores años de su carrera.

Actualizado: 03 de Junio de 2017 | Por: Redacción 180

Cristiano Ronaldo fue declarado el mejor jugador de la final.

Con los dos tantos, Cristiano adelantó a Leo Messi como máximo goleador de la Liga de Campeones (doce tantos del portugués frente a once del argentino), poniendo broche de oro a una temporada en la que ha ganado la Liga española y la Champions.

"Puedo llegar hasta donde me dejen", dijo ante una pregunta de cuál es su techo, teniendo casi tiene asegurado su quinto Balón de Oro esta temporada, con lo que igualaría a Messi.

"Ha sido una temporada única. Mi equipo ha estado excepcional en el partido y yo he estado muy bien. Me preparé bien para este final de temporada y marqué goles importantes, por lo que estoy muy contento y feliz", señaló el jugador portugués.

Mejor jugador del partido

"Fue un partido muy equilibrado. La Juventus entró muy bien y creó oportunidades, pero en el segundo tiempo estuvimos impresionantes. Los goles llegaron por un proceso natural y fue uno de los mejores segundos tiempos de esta temporada del Real Madrid. Hemos marcado cuatro goles ante un equipo que solo había recibido tres en toda la competición", dijo tras recibir el premio de mejor jugador del partido de manos de Alex Ferguson, el hombre que lo descubrió en el Sporting de Portugal y lo llevó al Mánchester United.

El delantero luso no quiso aprovechar la ocasión para rebelarse contra los silbidos que recibió en el Estadio Santiago Bernabéu en algunos partidos esta temporada.

"Ahora no es el momento de hablar de esto. Ya he hablado otras veces. Una vez mas hemos tenido una temporada estupenda. Hemos ganado el doblete y poco puede criticarse. Las cifras hablan por sí solas. No tengo por qué hablar ya que las cifras están ahí. Ha sido uno de los mejores años de mi carrera, casi lo digo todos los años, como el pasado. Ahora a descansar y luego viene la Copa de las Confederaciones. La temporada es larga, pero estoy motivado y contento. Me siento como un jovenzuelo", concluyó.

Cristiano Ronaldo expresó varias veces esta temporada que le dolían los pitos que a veces le dedica su propio público.