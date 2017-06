Miles se reúnen en acto en Sao Paulo para pedir elecciones directas Miles de personas se reunieron este domingo en un acto musical en Sao Paulo con el objetivo de pedir elecciones directas inmediatas para votar por un nuevo presidente de Brasil.

Actualizado: 04 de Junio de 2017 | Por: Redacción 180

La consigna "Diretas já", nacida en los últimos años de la dictadura militar (1964-1985) para exigir elecciones presidenciales, dio nombre al concierto que duró unas siete horas y congregó algunos de los nombres más populares de la nueva generación de la música brasileña.

"No queremos esto para nuestro país, sentimos que la democracia se fue al basurero. Hay condiciones y es necesario llamar a elecciones para votar a un nuevo presidente", dijo Aisha Rocha, 31.

El evento no tuvo tintes partidistas. Las banderas predominantes clamaban "Diretas Já" y "Fora Temer" (Fuera Temer).

La nueva crisis política brasileña se desató luego de que un reconocido empresario afirmara que el presidente Michel Temer participó en esquemas de pago de sobornos durante su periodo al frente del Palacio de Gobierno.

Joesley Batista, directivo del gigante de la carne, JBS, presentó también grabaciones que comprometían al mandatario. Todo en el marco de un acuerdo de delación premiada que fue suscrito entre Batista y el Ministerio Público Federal en mayo.

Temer clama inocencia y se niega a renunciar, pero las calles continúan pidiendo cambios en el país que hace apenas un año vivió el impeachment de la presidenta Dilma Rousseff.

"Tiene que haber elecciones y elecciones ya para que podamos sacudir todo el sistema político, está todo podrido", dijo Odilon Rezende, 58, presente en el concierto por las "Diretas Já".

La convocatoria del evento, realizado en la zona oeste de Sao Paulo, registró 21.000 asistencias en Facebook, y otras 37.000 muestras de interés.

Famosos cantantes nacionales como Criolo, Mano Brown, Pitty, Emicida y Maria Gadú subieron al palco y defendieron la convocatoria a una votación presidencial inmediata.

Los grandes de la música popular brasileña Caetano Veloso y Milton Nascimento, entre otros, participaron el domingo pasado en Rio de Janeiro, en el primer concierto por las "Diretas Já".

Esta semana, la productora Paula Lavigne - a cargo de la carrera de Caetano Veloso - también organizó una reunión con artistas e intelectuales brasileños para discutir el escenario político y fijar posición.

Mientras las manifestaciones culturales avanzan, Temer arranca la semana en el banquillo. Este martes será retomado el juicio en la corte electoral por abusos de poder y financiación ilegal de la campaña de 2014, en la que él fue electo acompañando a Rousseff, como vicepresidente.

Si la corte anula la elección, definirá si Temer debe salir inmediatamente del poder o si puede seguir en el Palacio de Planalto hasta que se agoten las instancias de apelación en el tribunal electoral y en la corte suprema.

Este domingo, el diario O Globo - perteneciente al grupo de comunicación más importante del país - afirmó en su editorial que la corte electoral vivirá el martes "un día histórico".

"Hay quienes defienden que la acción (electoral) no debe ser enjuiciada porque no tiene sentido luego de que la presidenta Dilma fuera retirada de la Presidencia por crimen de responsabilidad. Esa tesis no tiene sentido: el abuso de poder político y económico que la eligió fue el mismo que eligió a su vicepresidente", apuntó la publicación, que al comienzo de esta nueva crisis abogó por la renuncia de Temer.