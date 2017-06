May dijo que se debe regular la Internet para controlar el terrorismo La primera ministra británica, Theresa May, anunció en conferencia de prensa que se deben alcanzar nuevos acuerdos internacionales que provean reglas de regulación para el ciberespacio, según informó The Independent.

Actualizado: 05 de Junio de 2017 | Por: Redacción 180

BEN STANSALL / POOL / AFP