Gastón Rodríguez: tres rojas y 10 amarillas en menos de un año Gastón Rodríguez llegó a Peñarol justo antes del Uruguayo Especial a mediados del 2016. En menos de un año le sacaron tres tarjetas rojas, 10 amarillas y estuvo seis partidos suspendido.

Actualizado: 06 de Junio de 2017 | Por: Redacción 180

Ante Boston River Rodríguez se ganó otra roja. Se tiró con sus dos pies hacia delante para buscar una pelota que un rival llevaba en la mitad del campo. La falta merecía la expulsión que decidió el árbitro, Esteban Ostojich.

Tras el partido que terminó 0 a 0 Rodríguez se victimizó: “Se está notado lo que pasa. No sé si porque hablo mucho con los jueces pero esa es mi manera de jugar. Voy a todas a muerte. Si me tienen que echar, mal echado, que me echen”. Dijo que “esto ya viene hace tiempo” y que los jueces “algunas veces se pasan”. “La verdad, yo así no puedo jugar. Si lo dejo pasar y me hacen el gol porque no trancó la pelota y si lo tranco me echa. ¿Qué tengo qué hacer entones, no jugar más?”.

El técnico de Peñarol, Leonardo Ramos, apuntó en la misma dirección. Amparó la visión del futbolista y dejó entrever que hay una campaña en su contra.

Lo cierto es que la inconducta de Rodríguez es evidente y su actitud en el campo lo condiciona. No lo ve solo quien no quiera verlo.

Rodríguez se sumó al plantel de Peñarol para el Uruguayo Especial 2016. Forzó tanto como pudo su salida de Wanderers hasta que cumplió su sueño. Con la camiseta aurinegra recibió la primera roja ante Rampla en marzo. Fue por un planchazo y tras la tarjeta insultó al árbitro del partido. El juez Jonathan Fuentes lo denunció por "agresión, desobediencia e injurias".

Un mes más tarde fue expulsado por segunda vez. La particularidad es que sucedió al finalizar el partido frente a Plaza en Colonia. Se acercó a discutir con el árbitro Javier Bentancur y se desbocó. El juez declaró que lo que hizo el jugador “fue una falta de respeto”. Luego se supo que, entre otras cosas, Rodríguez le dijo a Bentancur que era hincha de Nacional.

En este tiempo además, el futbolista recibió 10 tarjetas amarillas.

Por las sanciones se perdió cinco partidos del torneo local y uno de la Libertadores.