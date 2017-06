Santaolalla posterga su show en Uruguay El músico argentino Gustavo Santaolalla debió suspender su presentación presentación de este miércoles en el Teatro Solís porque está enfermo. Lo comunicó en un video en el que, claro, no habla.

Actualizado: 07 de Junio de 2017 | Por: Redacción 180

El show se daba en el marco de la gira latinoamericana del músico ganador del Oscar, denominada Desandando Camino. La producción a cargo de la fecha en MOntevideo está a la búsqueda de una nueva fecha para concretar la presentación.

"En este concierto el artista abarca gran parte de su inmensa carrera musical, y lo presenta junto a su nueva banda integrada por Barbarita Palacios, Javier Casalla, Nicolás Rainone, Pablo Gonzalez y Andrés Beeuwsaert", informa el comunicado de difusión.

"Con temas que van desde Arco Iris hasta Bajofondo, pasando por sus bandas de sonido de películas, discos solista y la música del videogame The Last Of Us, en Desandando el Camino Gustavo Santaolalla recorre su basta producción musical, demostrando una vez más lo innovador y escencial de su trabajo", agrega.