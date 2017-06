Abuso de funciones: legislar para los amigos o actuar según lo justo El Senado aprobó este miércoles la derogación del delito de abuso de funciones con los votos del Frente Amplio. La oposición criticó la oportunidad de derogar el delito antes de la sentencia a Fernando Lorenzo y Fernando Calloia por el caso Pluna y también se mencionó a Ancap.

Actualizado: 08 de Junio de 2017 | Por: Redacción 180

Producción: José Benítez.

“La Justicia está investigando, a raíz de una denuncia que presentamos, lo que pasó en Ancap. Entre los delitos que se investigan está el de abuso de funciones. Cuando la justicia está investigando a correligionarios y amigos por el abuso de funciones en el que pueden haber incurrido, ¿qué hacemos? Le derogamos el delito”, cuestionó.

El líder colorado, que anunció que impulsará un referéndum contra esta derogación, cuestionó que después se hable de los mensajes que se dan al pueblo.

“Esto sí que es un mensaje. Aquí no cambiamos jueces como en Venezuela, no nombramos más miembros de la Corte o fiscales como en Argentina, no atacamos a los jueces ni hablamos del ‘partido judicial’ como en Brasil. No. Aquí lisa y llanamente derogamos el delito porque se investiga entre otros delitos el abuso de funciones. Aquí no permitimos que se avance y se cambian las reglas para los amigos”, afirmó

El senador Pedro Bordaberry también criticó la urgencia con la que el FA impulsó la ley. “Rompe los ojos a todos los que estamos en la Comisión de Legislación y Constitución cómo se pospuso todo y se puso este expediente primero en la lista”, afirmó.

"Jueces que legislan"

El miembro informante por el oficialismo, Rafael Michelini, dijo que no hay ninguna señal en contra de penar la corrupción. Para argumentar esa posición, enumeró los 15 artículos que penan la corrupción en la función pública y dijo que se pueden analizar otros artículos que se propongan.

En su exposición a favor de la derogación del artículo, Michelini citó una propuesta similar hecha en el pasado por el expresidente y exsenador Julio María Sanguinetti.

Michelini dijo que el problema del artículo que se pretende derogar es que se pena “un acto arbitrario, que tiene un perjuicio hacia un particular, o a la administración, que no está en el Código”.

“¿Cuál es el acto arbitrario y quién lo determina? Un juez. El juez actúa legislando”, dijo. Citando a Sanguinetti, Michelini dijo que esto afecta la separación de poderes. “Somos nosotros (los legisladores) los que debemos decir cuáles son los delitos y no un juez”, afirmó.