Los perros se convierten en protagonistas de jornada electoral en Reino Unido Las fotos de perros delante de colegios electorales se convirtieron de nuevo en tendencia en las redes sociales este jueves, en que se celebran elecciones legislativas en el Reino Unido

Actualizado: 08 de Junio de 2017 | Por: Redacción 180

Según la BBC, en las dos primeras horas de votación fueron enviados más de 8.000 tuits con la etiqueta #dogsatpollingstations (#perrosenloscolegioselectorales), algo que se ha convertido en una especie de tradición desde las elecciones de 2015.

Entre las fotos tomadas en todos los rincones del país, hay una de Joey, un cocker de Grantham (este), y otra de Buster, un terrier de Reigate, en el sur de Londres, ambos fotografiados cerca de una pancarta indicando un colegio electoral.

El periódico The Telegraph reconoce que quizás los británicos se han cansado de los políticos, pero que nunca se cansarán "de tomar fotos con nuestros perros en los colegios electorales y luego publicarlas en internet".

La asociación Dogs Trust invitó incluso a los colegios electorales a poner a disposición espacios adecuados y cazos con agua para que los perros esperen cómodamente a sus propietarios mientras votan.

Por su parte, la Real Sociedad de Protección de los Animales (RSPCA) publicó fotos de perros en espera de adopción con la etiqueta #DogsNotAtPollingStations (#perrosquenoestánenloscolegioselectorales).

Ted's voted! Wants longer walks and more treats for the many, not the few. #dogsatpollingstations🐕🇬🇧 pic.twitter.com/BXRitatXSp — jrossCMPS (@jenniferhross) 8 de junio de 2017

Took my 93yr old blind dog to vote.

"I can't vote I'm a dog"

A cheer went up from the waiting voters. #dogsatpollingstations pic.twitter.com/bOwNZUdcR2 — Dean Pascoe (@HaroldBishopsLC) 8 de junio de 2017

AFP