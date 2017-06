Phil Collins interrumpe su gira tras sufrir una caída accidental El veterano del pop Phil Collins suspendió fechas de una muy esperada gira de regreso después de que se cayó en su habitación de hotel y requirió atención hospitalaria.

Actualizado: 08 de Junio de 2017 | Por: Redacción 180

El cantante pop, que recientemente abrió en su natal Inglaterra su primera gira en una década, dijo que se resbaló y se golpeó la cabeza con una silla cuando se levantó por la noche para usar el baño de su hotel.

"Fue llevado al hospital, donde le hicieron puntos de sutura por un corte severo en la cabeza cerca de su ojo y se está recuperando bien. Se mantendrá bajo observación durante 24 horas", informó este jueves un comunicado en su página de Facebook.

El cantante de 66 años, conocido por una serie de éxitos en la década de 1980 -incluyendo "Against All Odds" y "In the Air Tonight"-, pospuso los conciertos programados para el jueves y el viernes en el Royal Albert Hall de Londres.

Collins reprogramó las fechas para noviembre, pero planea mantener el resto de su gira, tocando la próxima semana en Colonia, Alemania, y luego en París.

"Phil envía sus sinceras disculpas y agradecimiento a los fans", dijo el comunicado. "Él ha tenido una semana fantástica en sus primeros conciertos en 10 años, no tiene palabras para agradecer suficientemente al público por su cálida reacción y está emocionado de regresar", agregó.

Collins, también conocido por haber formado parte del grupo Génesis, ha contado que se recuperó del alcoholismo. Pero hasta esta gira había estado viviendo en un semirretiro en Miami y sólo tocaba ocasionalmente en shows de caridad.

Su último álbum de canciones originales fue lanzado en 2002.

(AFP)