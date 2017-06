Nadal supera su propio récord y logra su décimo Roland Garros

Nadal, que empezó el torneo como número 4 mundial y pasará el lunes al 2º lugar del ránking ATP, cerró con una nueva exhibición un torneo donde ha ido arrollando a sus rivales sin encontrar nunca una auténtica oposición.

Los números del palmarés de Nadal impresionan: suma ya 15 títulos del Grand Slam, en su 22ª final en uno de los cuatro grandes, y conquistó su torneo número 73 en el circuito individual. Amplía además su récord de títulos en Roland Garros.

No ganaba un título del Grand Slam desde que conquistara hace tres años su novena corona en París, siendo entonces el número 1 del mundo. Ahí empezó un declive, marcado por distintos problemas físicos.

Tras ser subcampeón en el Abierto de Australia, la temporada sobre tierra batida ha sido la de la resurrección definitiva del mejor Nadal, que sólo perdió un partido este año sobre en esta superficie (cuartos de final de Roma ante Dominic Thiem) y que ganó los titulos en Montecarlo, Barcelona y Madrid.

Con el triunfo de este domingo, Nadal se vengó además de Wawrinka, que le había derrotado en la única final del Grand Slam que habían disputado anteriormente, la de Australia en 2014.

Wawrinka había ganado hasta ahora todas las finales que había alcanzado en los 'grandes' del calendario, con victorias también en las finales de Roland Garros en 2015 y del Abierto de Estados Unidos en 2016, pero esta vez no tuvo ninguna opción ante el ciclón Nadal.

