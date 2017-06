Salto Grande: más agua que en la crecida del 59 El caudal de agua de las últimas semanas en el río Uruguay es superior al caudal que pasó por el río en las inundaciones de 1959, dijo a No toquen nada el presidente de la delegación uruguaya en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, Gabriel Rodríguez.

Rodríguez dijo que hay "más agua que en el 59" y que "más de 20 veces el volumen del embalse de Salto Grande está pasando por esta represa,".

"Lo más importante a resaltar es el trabajo técnico del equipo de hidrología de Salto Grande que en esto ha sido clave. No han tenido descansos, 24 horas trabajando, mirando modelos desde la casa, desde la oficina. Es un equipo muy sólido que ha aportado mucho para que esto no sea peor de lo que ha sido", destacó.

El último informe del SINAE habla de casi 6 mil evacuados y que se proyecta que se superarán los 10 mil cuando la crecida llegue a su pico.

Rodríguez dijo esta mañana que uno de las claves de este escenario es que las lluvias en la cuenca del río Uurguay han sido superiores a los pronósticos.

"En las últimas dos semanas de mayo todos pronosticaban menos lluvia que las que terminaron cayendo al día siguiente, o sea, diariamente había que ir corrigiendo. Arrancamos a mediados de mayo con valores pico esperados de aportes al río Uruguay del orden de los 25 milímetros cúbicos por segundo y la semana pasada estábamos en valores esperados para esta de 33 milímetros cúbicos por segundo", dijo.

Respecto a los últimos datos el presidente de la delegación uruguaya en Salto Grande señaló que hay cierto optimismo superior al de los últimos días pero que todo puede cambiar dependiendo de las lluvias sobre la cuenca.

"Hoy visualizamos un panorama más alentador que el viernes. El aviso de Salto Grande al Cecoed fue el viernes de que íbamos a pasar en 15,30 metros el puerto de Salto y había posibilidades de llegar a 15,90 el miércoles. No hemos llegado a 15,30, estamos en 15,10, no vamos a llegar a los 15,70 hoy. No queremos decir que el tema está solucionado; lo que estamos viendo es que pararon las lluvias en la cuenca", explicó.

Rodríguez señaló también que, más allá del malestar de la población afectada, en los últimos años ha mejorado la comunicación y la comprensión de la gente sobre el rol de Salto Grande en las inundaciones.

"Ayer en un informativo escuchaba a un vecino de Paysandú que nos acusaba directamente de que esto pasaba porque no habíamos abierto antes de las compuertas. Creo que en general, por lo menos del lado uruguayo, la situación está en un proceso de cambio", afirmó.

"Si tenemos una crecida que es exclusivamente por lluvias en la cuenca alta, tenemos mucho margen de maniobra, pero también depende de la cantidad de agua que llueva. Hablamos de la crecida del 59 como la más grande del Uruguay. Si bien la de 1959 fue mayor en pico, el valor máximo de la creciente fue superior a la que vamos a tener ahora, la cantidad de agua que vamos a estar recibiendo por el río Uruguay es superior a la de 1959, porque ha sido una crecida prolongada y en valores altos", dijo Rodríguez.