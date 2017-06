Exportación de ganado en pie: “Si dejamos las vacas acá, no las matan” El presidente de la Unión de Exportadores de Ganado en Pie, Alejandro Dutra, dijo a No toquen nada que su actividad no perjudica sino que favorece a la cadena ganadera en Uruguay y es una opción importante para los criadores, el eslabón más débil de la cadena.

Actualizado: 14 de Junio de 2017 | Por: Redacción 180

adhoc©Ricardo Antunez