“Voy a postularme como precandidato a la Presidencia” Jorge Larrañaga anunció mediante un video en las redes sociales que se presentará a las elecciones de 2019. "El país debe preocuparse por todos, no solo por los que están de moda o los que tienen buena prensa", dijo.

Actualizado: 14 de Junio de 2017 | Por: Redacción 180

"Compañeros y compañeras de todo el país, en las próximas elecciones voy a postularme como precandidato a la Presidencia de la República por el Partido Nacional", afirmó Larrañaga en un video publicado este miércoles en sus redes sociales.

"En estos últimos tres años he pensado mucho sobre el sentido de la política, sobre mi vocación y sobre los desafíos que tiene el Uruguay", señaló.

En 2015 y 2016 recorrió "los barrios de Montevideo y los departamentos del país escuchando a los vecinos y sus necesidades, sus deseos, sus oportunidades". "La realidad cotidiana de mucha gente no ha cambiado. La delincuencia, la falta de hospitales, el desprecio a los trabajadores, las cárceles inhumanas, las carreteras destruidas, el poder de los narcos, el Estado que solo piensa en Montevideo ,la pésima educación que hay para nuestros niños, las jubilaciones indignas", expresó.

"El país necesita acercarse a su gente porque nadie es más uruguayo que nadie. El país debe preocuparse por todos, no solo por los que están de moda o los que tienen buena prensa", agregó.

"Mi vocación ha sido siemrpe el deber y hoy siento que debo seguir. El país necesita un gobierno serio y honesto, sin hipocresías, que no barra la basura debajo de la alfombra, que no prometa lo que no pueda cumplirse, que no mienta, que no tenga escandalosas administraciones que disculpar", dijo.

"Sepan que venimos de vuelta, que no se agotaron nuestras ganas, que no han matado nuestros sueños, que no hemos olvidado nada. Venimos de vuelta a la lucha, venimos de vuelta al camino, venimos porque queremos el Uruguay de todos los uruguayos. Venimos de vuelta y venimos juntos", concluyó.

Larrañaga fue intendente de Paysandú en dos periodos (1990-1995 y 1995-2000). En las internas de 2004 ganó las internas del Partido Nacional y perdió en las nacionales con Tabaré Vázquez. Luego perdió dos elecciones internas en 2009 -superado por Luis Alberto Lacalle- y en 2014 -ante Luis Lacalle Pou-. En las dos últimas elecciones nacionales integró la fórmula del Partido Nacional como candidato a vicepresidente.