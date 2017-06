Zimmer fue absuelto por la Justicia El Tribunal de Apelaciones absolvió al exintendente de Colonia, Walter Zimmer, del delito de abuso de funciones por el que fue condenado en 2014 y por el que estuvo 70 días preso.

Actualizado: 15 de Junio de 2017 | Por: Redacción 180

Zimmer fue procesado con prisión por un delito continuado de abuso innominado de funciones, pero luego de estar 70 días preso esa medida fue revocada por un Tribunal de Apelaciones.

Se lo condenó por una denuncia que presentó el exintendente Alfredo Martínez, que sucedió a Zimmer cuando dejó su cargo para hacer campaña. La nueva administración había detectado que 2.500 vehículos empadronados en enero y febrero de 2008 figuraban con fecha 31 de diciembre de de 2007. Además, que había irregularidades en los empadronamientos.

El caso se dio en el medio de la denominada guerra de patentes, en la que varias intendencias se disputaban el empadronamiento de vehículos, aunque no fueran de sus departamentos, como forma de recaudar.

Consultado por Telemundo, Zimmer dijo que sentía algo “muy personal que no se puede transmitir en palabras”.

“Siento algo muy personal que no se puede transmitir, no se puede traducir en palabra. Se cometió una injusticia conmigo y se reparó. Pero lo que no se repara es el daño a familiares, amigos”, agregó.

El exintendente dijo sentirse fortalecido desde el punto de vista político. “Ahora la gente sabe que Zimmer es inocente”, dijo.

El delito por el que fue procesado Zimmer, abuso innominado de funciones, es el que pretende derogar el Frente Amplio en el Parlamento. El Senado ya dio media sanción al tema que ahora estudia la Cámara de Representantes.