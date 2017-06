“En las discusiones con la IM Salgado no está, pero en la foto siempre está” Los presidentes de las cooperativas UCOT y Coetc dijeron que la Intendencia de Montevideo tuvo un trato diferente con la empresa Cutcsa al momento de definir la estrategia para bajar el precio del boleto. Además, respondieron a los cuestionamientos que les hizo el presidente de Cutcsa, Juan Salgado.

Actualizado: 16 de Junio de 2017 | Por: Redacción 180

Cervini y Alvarellos dijeron que no están “molestos” por la baja del precio del boleto. Ambos afirmaron que comparten la medida e incluso que había condiciones para hacerlo, pero cuestionaron la manera en la que se enteraron y la estrategia definida por la Intendencia de Montevideo (IM).

De la decisión se enteraron tres horas antes de la conferencia del intendente, Daniel Martínez, en una reunión de la que participaron COME, UCOT y Coetc. No estaba la empresa Cutcsa.

“Nos comunican que va a haber una baja en dos pesos del boleto que se paga con tarjeta y nos dicen que parte del financiamiento se iba a hacer con la reducción de servicios en las horas valle (cuando hay menos demanda), entre las 9:30 y las 16 horas. Nos dicen que la Intendencia planteó un 5% y que Cutcsa planteó un 10%”, contó Cervini.

Esa reducción en los servicios es un punto que para los presidentes de las cooperativas está puesto a discusión, pero ambos dijeron que no están de acuerdo. “Reducir una frecuencia en una línea que está con tiempos de 18 o 20 minutos nos va a generar demoras de 30 minutos. Por eso no es una buena medida para incentivar el uso del transporte”, afirmó Alvarellos.

El presidente de Cutcsa, Juan Salgado, dijo luego del anuncio de la IM que hay empresas que ponen “palos en la rueda”.

Cervini y Alvarellos cuestionaron a Salgado y dijeron que hasta 2007 participaba de las reuniones habituales en la IM, pero después solo lo ven cuando se hacen este tipo de anuncios.

“Si Salgado entiende que poner palos en la rueda es que yo en la línea 405, en vez de pasar cada 10 minutos pase cada 20... y sí, voy a poner palos en la rueda. En todas las conversaciones que hemos tenido con la IM nunca lo vi. Están los asesores sí, que muy buenos son, pero a él nunca lo vi poner la cara y embarrarse los zapatos con nosotros, poniendo la cara o los palos en la rueda. Nosotros trabajamos para el usuario y capaz que a veces no lo hacemos de la manera que debiéramos, pero también trabajamos para que el sistema sea único y no que cada uno resuelva sus problemas por ahí y después tengamos que aceptar nosotros. Cuando se dan las discusiones con la IM Salgado no está, pero en la foto siempre está. ”, expresó Cervini.

Por su parte, Alvarellos dijo que es “peculiar” que alguien que controla el 65% del mercado, que tiene una “posición dominante”, los quiera mostrar como alguien que pone palos en la rueda. “En realidad, muchas veces intenta ponerse como responsable de los cambios, pero cuando hay un trancazo no es responsabilidad de él. Yo le pediría a señor Salgado que nos deje trabajar para mejorar el servicio. La IM ha tenido un trato diferente con Cutcsa. La prueba está en que ayer en la reunión donde se nos anunció la medida a tomar no estaba presente. Estaban COME, UCOT y Coetc. Yo perfectamente puedo pensar que la medida se toma luego de que Cutcsa consigue que se retiren ómnibus”, señaló.