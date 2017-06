Mutual cesa a sus abogados y se apega un poco más a Casal La directiva de la Mutual cesó a su equipo de abogados porque le recomendaron no hacer la denuncia contra los jugadores. “El asesoramiento nuestro no era el que querían”, dijo a 180 Martín Acosta, uno de los despedidos. Saravia y sus compañeros escucharon a los abogados más cercanos a Francisco Casal.

Actualizado: 19 de Junio de 2017 | Por: Redacción 180

Desde hacía 12 años Acosta, Ernesto Liotti y Eliana Muzio eran los asesores legales de la Mutual. El vínculo lo terminó la directiva de Saravia de forma abrupta el jueves 13 de junio. “En la reunión le dijeron a Ernesto que estábamos desvinculados porque no se sentían representados y porque no los habíamos defendido como esperaban”, dijo Acosta a 180.

La decisión fue a raíz de la postura que los abogados tuvieron ante el conflicto que la directiva mantiene con los jugadores. Desde un comienzo los profesionales no compartieron la forma y la postura con la que Saravia y su entorno manejaron el tema. Acosta admitió que hubo desencuentros desde el comienzo.

Según supo 180 el equipo de abogados tuvo varias diferencias con la directiva. Una de ellas fue ante la intervención del Tribunal de Honor y otra, la más importante, cuando la Mutual realizó la denuncia contra los jugadores con los que están enfrentados. Acosta, Liotti y Muzio sugirieron no presentarla. Ante la insistencia del gremio los abogados no participaron de la elaboración ni la firmaron.

“Nosotros asesoramos pero el asesoramiento nuestro no era el que querían y buscaron otros abogados”, dijo Acosta.

Los abogados a los que refiere son Gúmer Pérez y Pablo Barreiro. Al igual que la directiva de la Mutual, Pérez y Barreiro están estrechamente ligados a Casal al punto que Barreiro lo representó cuando el dueño de Tenfield concurrió a la Justicia para declarar como testigo en la denuncia contra Eugenio Figueredo y la Conmebol. Ambos fueron contratados como asesores externos por la directiva y han sugerido todos los pasos que ha dado la directiva.

A Acosta no le sorprendió la decisión. “No había otra forma de que terminara”, dijo. Lo que sí le llamó la atención es que nadie lo haya llamado. “Se lo dijeron a Liotti pero a mí no me notificaron. A Saravia lo conozco desde que jugábamos juntos en Rampla, me extraña que no me haya llamado”.