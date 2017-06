Chiste machista de Piñera causa polémica en Chile El precandidato a la Presidencia de Chile, Sebastián Piñera, realizó un chiste machista en pleno acto electoral y recibió críticas en las redes y los medios de comunicación.

Actualizado: 20 de Junio de 2017 | Por: Redacción 180

"Bueno, muchachos, me acaban de sugerir un juego muy entretenido. Es muy sencillo: todas las mujeres se tiran al suelo y se hacen las muertas, y todos nosotros nos tiramos encima y nos hacemos los vivos. ¿Qué les parece muchachos?", dijo Piñera al cierre de un acto en la ciudad de Linares.

Parlamentarias y ex jerarcas de Chile expresaron su indignación en redes sociales. Beatriz Sánchez, precandidata presidencial del Frente Amplio, dijo que "el machismo de Piñera retrata su mirada de país".

El machismo de Piñera retrata su mirada de país https://t.co/QC4v5mJgBF

Por eso soy candidata feminista, x igualdad entre hombres y mujeres — beatriz sanchez (@labeasanchez) 20 de junio de 2017

Además Camila Vallejo calificó el comentario del expresidente como "inaceptable".

Hasta cuándo aguantamos que la violación sea un tema de "tallas"? Y de un candidato presidencial!!! Inaceptablehttps://t.co/FjGUGaMqLr — Camila Vallejo (@camila_vallejo) 20 de junio de 2017

No es la primera vez que Piñera hace un chiste machista. En 2011, en pleno ejercicio de la Presidencia, dijo lo siguiente: "¿Sabe usted cuál es la diferencia entre un político y una dama? Cuando el político dice que ‘sí’ quiere decir ‘tal vez’, cuando dice ‘tal vez’ quiere decir que ‘no’ y cuando dice que ‘no’, no es político…Cuando una dama dice que ‘no’ quiere decir ‘tal vez’, cuando dice ‘tal vez’ quiere decir que ‘sí’, cuando dice que ‘sí’ no es dama".