La “táctica” de la IM que molestó a las cooperativas de transporte El director de Movilidad de la Intendencia de Montevideo (IM), Pablo Inthamoussu, contó que por razones “tácticas” se reunió por separado con la empresa Cutcsa para comunicarle la reducción de frecuencias en las horas valle por la baja del precio del boleto.

Actualizado: 21 de Junio de 2017 | Por: Redacción 180

Cuando las cooperativas UCOT, Coetc y la empresa COME se enteraron de que la intendencia iba a bajar el boleto aplicando una reducción de frecuencias, Cutcsa ya lo sabía. La decisión de comunicárselo antes fue del director de Movilidad de la IM. “Nosotros nos estamos reuniendo por separado y a veces todos juntos. Me reservo la razón para esos ámbitos. Hay una historia muy larga en el transporte y esto capaz que es una impronta personal que yo le he querido dar a este proceso. Es una decisión mía, la táctica de cuándo hacer las reuniones, cómo y con quién la defino yo”, dijo Inthamoussu a 180.

Los presidentes de las cooperativas del transporte dijeron que la intendencia favoreció Cutcsa con la reducción de frecuencias y que ellos son perjudicados. Además, cuestionaron el trato diferente que tuvo, ya que ellos se enteraron dos horas antes de la conferencia del intendente, en una reunión de la que Cutcsa no participó.

Además, luego del anuncio de la IM, el presidente de Cutcsa, Juan Salgado, se mostró a favor de la medida y criticó a las cooperativas del transporte porque ponen “palos en la rueda”.

Inthamoussu dijo que Cutcsa no tiene privilegios por sobre otras empresas. “Ellos lo saben, no hay ni va a haber, el tratamiento es parejo. Los problemas que tengan que los arreglen entre ellos, por eso yo no quiero que los ámbitos de trabajo se contaminen de todo esto. Los problemas que tengan ellos, sus mochilas, sus historias, que las lleven ellos y nosotros vamos a trabajar. No es un discurso facilongo ni demagogo, nosotros acá estamos pensando en el usuario”, afirmó.

Inthamoussu asumió su cargo en agosto de 2016. En ese momento, el intendente Daniel Martínez creía que se necesitaba un “perfil más político” en medio del proceso de discusión de la reforma del transporte y por eso sustituyó a la ingeniera Beatriz Tabacco.

Con esta baja, el boleto pasará a costar 29 pesos para los usuarios que paguen con la tarjeta STM, mientras que para el pago en efectivo seguirá costando 33 pesos.

El plan de la IM es que parte de esa reducción se financie con un retiro de algunas unidades en las horas valle del servicio, o sea fuera de las horas pico.

Las cooperativas cuestionaron esta medida porque dicen que favorece a Cutcsa, ya que esta empresa tiene margen para retirar unidades y ellos no.

Inthamoussu dijo que las cooperativas estaban enteradas de esto. “Está definido el porcentaje que va ser de un 2,5% a un 5%. Lo que tenemos que ver es línea por línea. No todas son iguales y no en todas se puede operar una reducción porque tienen frecuencias muy abiertas y no las queremos modificar. Pero creemos que hay margen en algún tipo de línea, que es lo que estamos estudiando y podemos racionalizar. Hay medidas que como reguladores tenemos que tomar y en este caso queríamos dar una señal clara respecto al precio”, expresó.