“Es momento de optar: la rosca oligárquica o la clase trabajadora” A los técnicos y expertos en educación les "importa un carajo" los hijos de los trabajadores, dijo José Olivera, secretario general de la Federación Nacional de Profesores, en el acto del PIT-CNT.

Actualizado: 22 de Junio de 2017 | Por: Redacción 180

En sindicalista de la educación fue duro con los técnicos y expertos que impulsan cambios en la educación uruguaya,

"Las transformaciones educativas no vendrán de la mano de técnicos, de expertos, que en el pasado solamente lucraron con la educación pública, porque no les importa un carajo la educación de los hijos de los trabajadores, porque ellos mandan a sus hijos a otros lados, y si es posible fuera del país. No le vengan a reclamar a los trabajadores de la educación compromiso con la educación pública, es el compromiso que cada uno de nosotros tneemos con nuestros hijos", dijo.

Olivera también habló de lucha de clases y de las posibilidades planteadas en la actualidad para profundizar la confrontación.

"La perspectiva de este movimiento sindical es de la transformación revolucionaria de nuestra sociedad hacia una sociedad sin explotados ni explotadores. Hacia ahí vamos y no nos confundimos ni un minuto y lo hacemos en un momento miuy particular de todo el mundo, donde la contradicción entre capital y trabajo genera en condiciones objetivas para una profundización de la lucha de clases", expresó.

El secretario general de Fenapes cuestionó al Poder Ejecutivo por el proyecto de Rendición de Cuentas que presentó esta semana al Parlamento y reclamó que se escuche a los trabajadores para modificar las políticas económicas. "No entendemos cuál fue el apuro de por qué en la jornada de ayer el PE presentó al Parlamento el proyecto de Rendición de Cuentas sin haberlo discutido plenamente con los trabajadores", señaló.

"Es momento de optar y las opciones siguen siendo entre la rosca oligárquica pro imperialista explotadora o el programa sustentado por la clase trabajadora y su marco de alianzas que plantean un conjunto de transformaciones y de soluciones que le dé respuesta a la mayoria de nuestro pueblo", dijo Olivera.

"La rosca empresarial que hoy amenaza con terminar el sistema de relaciones laborales es la misma que en los 90 nos propuso la desregulación, impuso condiciones de trabajo donde importaba menos la vida de una compañera o un compañero, es la misma que nos dijo que el mejor sindicato era el que no existía A ese conjunto de explotadores, a sus expresiones políticas que van hoy a la OIT a reclamar en nombre de la santísima propiedad privada libertad para explotar a nuestras trabajadoras y trabajadores, les decimos: no pasarán. Tendrán en este movimiento sindical la frontera", dijo.