“Paranoid” de Black Sabbath encabezó lista de 100 mejores álbumes de metal La revista Rolling Stone eligió a los 100 mejores álbumes de metal de la historia y colocó a “Paranoid” de la legendaria banda Black Sabbath en el puesto N° 1.

Actualizado: 22 de Junio de 2017 | Por: Redacción 180

El segundo álbum de Black Sabbath, “Paranoid” (1970), contiene algunas de las canciones más icónicas de la banda y de la historia del metal, como “Iron Man”, “Paranoid” o “War Pigs”.

El grupo, originario de Birmingham, Inglaterra, e integrado por Ozzy Osbourne en voz, Tony Iommi en guitarra, Geezer Butler en bajo y Bill Ward en batería, tiene también en la lista a los discos “Heaven and Hell”, “Master of Reality”, “Sabotage”, “Vol.4” y “Black Sabbath”.

El top 10 de la lista de Rolling Stone lo completan: 2 – “Master of Puppets”, de Metallica; 3 - “British Steel”, de Judas Priest; 4 – “The Number of the Beast”, de Iron Maiden; 5 – “Black Sabbath”, de Black Sabbath; 6 – “Reign in Blood”, de Slayer; 7 – “No Remorse”, de Motörhead; 8 – “Peace sells… but who’s buying?”, de Megadeath; 9 – “Blizzard of Ozz”, de Ozzy Osbourne; y 10 – “Vulgar Display of Power”, de Pantera.

Ingrese aquí para ver la lista complete de Rolling Stone.