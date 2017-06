"He recibido una propuesta de negociación: mi renuncia a cambio del regreso de Venezuela a la OEA", reveló Almagro en un video, aunque no ofreció detalles de cuándo la recibió.

"Ofrezco mi cargo a cambio de la libertad de Venezuela", señaló el diplomático uruguayo. "Jamás renunciaremos hasta tener en nuestras manos la libertad de Venezuela".

Almagro especificó que dejará su posición "cuando se realicen elecciones nacionales libre y transparentes, con observación internacional y sin inhabilitados, cuando se libere a todos los presos políticos y se amnistíe a los exiliados".

