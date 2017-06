Los “ni ni” no son tan “ni ni” Los jóvenes entre 14 y 29 años que no estudian ni trabajan eran el 17% en 2015 según los datos de la encuesta continua de hogares. Sin embargo, si se retiran de la categoría a los jóvenes que buscan trabajo o que realizan trabajos domésticos o de cuidados no remunerados en sus hogares el porcentaje cae al 5% de la población de esa franja etaria.

Actualizado: 26 de Junio de 2017 | Por: Redacción 180

Adhoc ©Ricardo Antúnez