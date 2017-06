Fonseca: Palma es un “delincuente” y Lasarte “perjudicó a mis pibes” Daniel Fonseca dijo que el presidente de Liverpool, José Luis Palma, “es un delincuente” porque “extorsiona” a los jugadores, criticó a Martín Lasarte por no poner a Mathías Olivera ni a Rodrigo Amaral y aseguró que “cuando no alimentás un tesoro es difícil salir a vender”.

Fonseca dijo en el Programa Punto Penal que “lo único” que ha hecho desde el 2005 “es comprar jugadores antes y después vender”. La declaración se da de lleno contra la legislación vigente, que impide que personas físicas sean dueñas de los jugadores.

“No me quedo con el dinero de terceros”, indicó el representante. “Los que dicen que Fonseca roba deberían ir a ver el currículum de Fonseca y ver cuántos jugadores compró. Todos fueron pagados antes. Ningún equipo puede decir que Fonseca no le pagó”, comentó.

En cuanto a la negociación con Nacional por Amaral, jugador que Fonseca también compró, dijo que el club “hizo flor de negocio” al recibir 1.500.000 dólares.

“Después de idas y vueltas, llegamos a un acuerdo. Había una cláusula de 3.000.000 millones. Todos hubiéramos querido que Amaral costara 3.000.000 o más. Pero lamentablemente no pudo ser. Cuando no alimentás tu tesoro es difícil salir a vender”, manifestó Fonseca. “Si (a Amaral) lo hubieran preparado por un año y lo hubieran puesto, capaz que llegaba al Mundial Sub20 con ritmo. Hoy no hay ofertas por Amaral”, añadió.

El representante dijo que Amaral jugó 14 minutos en un año y Mathías Olivera, el otro juvenil de Nacional que representa y que se fue del club, un amistoso en la temporada. Por ese motivo criticó al técnico tricolor, Martín Lasarte. “Si me pongo a pensar muy mal, capaz que puedo pensar que hay algo contra Fonseca. Yo no me permití llamar a Martín ni a Flavio Perchman, su representante, con quien tengo la mejor. Pero cuando me hacés daño me suena raro. Me dolió que por un año no haya hecho a jugar a Olivera y Amaral, justo mis dos jugadores.”, declaró Fonseca. Si bien calificó a Lasarte como “una persona divina, educada y de buen gusto” señaló que “hizo cosas que me perjudicaron y perjudicó a mis pibes”. “Rodrigo me dijo que se sintió humillado por cómo lo trató durante un año. Un día me llamó y me dijo: ‘no quiero ser más humillado por Lasarte. No quiero ir a Nacional’. Yo le transmití eso al presidente José Luis Rodríguez”, añadió.

“Palma es un dictador”

Fonseca le dedicó varios minutos al presidente de Liverpool, José Luis Palma, con quien se distanció en los últimos días.

“Pensé que (Palma) era un tipo de bien, un hombre, pero me resultó poca cosa humanamente”. Dijo que el presidente de Liverpool no le paga el 20% que le corresponde a los futbolistas que son transferidos. “Los extorsiona haciéndoles firmar un documento en el que renuncian al 20% porque si no el pase no sale. ¿Quién es el dictador y el ladrón ahí?”, añadió.

Denunció que un juvenil representado por él “estuvo siete años en Liverpool cobrando un promedio mensual de 1.501 pesos mensuales, pero luego (Palma) quiere 8.000.000 de dólares por él”. Fonseca agregó que colabora con el chico y su familia desde los 14 años.

Para Fonseca, Palma “es víctima de su desequilibrio. Le ofrecí 3.000.000 libres y el tipo dice que yo soy el ladrón. Él es un delincuente, el ilegal, el que roba plata a los jugadores. Yo lucho para que no suceda más”. “Yo lo propondría como Ministro de Economía a ver si puede crecer el país, pero va a esclavizar a la gente, no tendría qué comer. Pobre la gente que trabaja en Puritas, si esclaviza a los jugadores, no quiero saber cómo esclavizará a sus empleados. Fue muy ordinario, rompió códigos, llevó todo a un tema personal”, añadió el representante.

Su forma de trabajar

Dijo Fonseca que tiene a los mejores jugadores del país. "El 80% de los mejores jugadores del Uruguay, los tengo yo, sin documentos firmados. Quizás les doy cariño, les doy protección, cubro necesidades que las familias no pueden. Eso no es comprar conciencia, es mi trabajo”. Agregó: "No tengo dos caras. Tengo una y eso me tiene feliz”.