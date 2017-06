Relanzan el Super Nintendo en versión miniatura Nintendo anunció que saldrá a la venta en setiembre el SNES Mini, la versión miniatura del popular Super Nintendo.

Actualizado: 27 de Junio de 2017 | Por: Redacción 180

La nueva consola se lanzará el 29 de setiembre y costará 79,99 dólares.

Incluye los dos controles y viene con 21 juegos pre-instalados, entre los que se destacan Final Fantasy III, Star Fox 2, Street Fighter II Turbo, Super Mario Kart y Super Mario World. Además cuenta con salida de video HDMI.

En 2016 Nintendo lanzó la NES Classic Mini, una edición en miniatura con 30 juegos incluidos. En pocas semanas se agotó en todo el mundo y ahora solo puede conseguirse por reventa.

Lista de 21 juegos

Contra III: The Alien Wars™Donkey Kong Country

EarthBound

Final Fantasy III

F-ZERO

Kirby Super Star

Kirby’s Dream Course

The Legend of Zelda: A Link to the Past

Mega Man X

Secret of Mana

Star Fox

Star Fox 2

Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting

Super Castlevania IV™Super Ghouls ’n Ghosts

Super Mario Kart

Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars

Super Mario World

Super Metroid

Super Punch-Out!!

Yoshi’s Island