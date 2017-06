La Mutual presta plata y cobra intereses Según dijo el presidente de la Mutual, Enrique Saravia, el gremio le prestó 123.000 dólares a El Tanque para comenzar el torneo. Uno de los integrantes del plantel contó cómo fue la situación.

Actualizado: 27 de Junio de 2017 | Por: Redacción 180

¿Un gremio que presta plata y cobra con intereses? ¿Jugadores puestos al límite para que decidan si la Mutual con la que están enfrentados presta el dinero para que ellos mismos cobren? Eso sucedió en la Mutual según contó el propio presidente.

Este martes Saravia dijo en radio Sport dijo que su gremio le dio plata a El Tanque para que ese club empezara el torneo. "Sí, le prestamos dinero. Fueron 123.000 dólares. Fue un planteamiento del presidente (Fredy Varela) que no tenía plata, no podía seguir jugando y nos pidió dinero. La directiva resolvió llamar al plantel de El Tanque, hacer el planteamiento para saber si ellos estaban de acuerdo, y que los jugadores de El Tanque hablaran con los delgados de los demás clubes. No sabemos si lo hicieron", declaró.

Saravia agregó que a cambio recibieron un conforme a tres meses y que “se cobra interés mes a mes”. Aseguró que tiene “las garantías para cobrar".

Según contó a 180 un integrante del plantel de El Tanque los jugadores fueron puestos “al límite”. “Nos citaron por los reclamos y para hablar del dinero y la verdad es que algunos no queríamos ir. Pusieron un cheque por delante que, tenemos la certeza, no es de la Mutual, y nos tiraron el fardo a nosotros, nos pusieron en una situación fea. Dijeron que era la única forma de que jugáramos y nos dejaron a solas para decidir. Se generó una situación que nada que ver porque fue tirante”, dijo.

Por mayoría, en una votación “muy dividida”, los jugadores decidieron aceptar el dinero.

En la misma nota en la que dijo que prestó 123.000 dólares Saravia aseguró que se está “comiendo los ahorros” de la Mutual porque el gremio perdió “medio millón de dólares” al año por la decisión de los futbolistas de terminar el contrato con Tenfield.