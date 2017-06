“Avanzar es cambiar y apostar a las canciones nuevas” Emiliano Brancciari, de No Te Va Gustar, habló en Quién te dice de FM DelSol sobre el nuevo disco de la banda, “Suenan las alarmas”. Dijo que tiene letras intensas, elogió el trabajo del productor venezolano Héctor Castillo y de los artistas que colaboran en el CD, como Herbert Vianna y un grupo femenino de mariachis.

Actualizado: 27 de Junio de 2017 | Por: Redacción 180

No Te Va Gustar lanzó su noveno disco, “Suenan las alarmas”, el pasado 2 de junio y ya es Disco de Oro. Este 5 de agosto lo presentarán en Uruguay en Landia y luego lo harán en Nueva York, Miami, México y Buenos Aires.

Entrevistado por el programa Quién te dice de FM DelSol, el vocalista, guitarrista y compositor de la banda, Emiliano Brancciari, dijo que es un disco cuyas letras “son bastante intensas”. Estas reflejan la naturaleza de “los últimos dos años y medio, donde estamos viviendo tiempos un poco bravos”, tanto a nivel personal como mundial, contó.

Para “Suenan las alarmas”, NTVG contó con el venezolano Héctor Castillo en la producción, quien trabajó con artistas como Gustavo Cerati, Los Fabulosos Cadillacs, David Bowie o Lou Reed.

“Aplazamos la salida del disco seis meses porque se agregaron ciudades a la gira y con el otro disco no habíamos ido a un montón de lugares. Para matar nuestra ansiedad y la de la gente íbamos a grabar dos canciones y para eso llamamos a Héctor, por el sonido de los discos que hizo con Cerati, Los Cadillacs, Lou Reed o Bowie. Cuando empezamos a trabajar para esas dos canciones, nos dimos cuenta que la química que se generaba a nivel artístico y humano estaba buenísima y nos iba a llevar a donde queríamos: a cambiar de sonido e investigar. Al final, le ofrecimos grabar todo el disco”, comentó Brancciari.

La búsqueda de un nuevo sonido es permanente para la banda en sus discos. “No vamos a dejar de tocar ciertos clásicos pero queremos avanzar. No queremos transformarnos en una banda tributo a nosotros mismos. Encontramos la motivación en eso y si no estamos motivados, esto no va a ningún lado. Avanzar es cambiar y apostar a las canciones nuevas, más allá que en un show convive todo”, añadió.

En este CD, No Te Va Gustar cuenta con la colaboración de Herbert Vianna, líder de Os Paralamas Do Sucesso, en la canción “Pegame más fuerte”, a quien la banda conoció en el 2000 cuando los brasileños hicieron un show acústico en el Plaza. “Fueron sumamente respetuosos y humildes. Fuimos sus teloneros y vieron nuestro show sentados en la primera fila. La canción le canta a la depresión y a la angustia. Si hay una persona que, de verdad, supo superar obstáculos, es él”, dijo Brancciari sobre Vianna.

Otro artista invitado es Flor de Toloache, un grupo femenino de mariachis de México. Brancciari contó que las conocieron en Las Vegas, durante una edición de los premios Latin Grammy. Allí, las bandas debían interpretar una canción ajena, por lo que NTVG hizo una de Soda Stereo y ellas “Come as you are” de Nirvana, en versión mariachi. “Tienen un talento impresionante. Quedamos en contacto, les mandamos una canción más folk y nos ayudaron con el arreglo, grabaron los violines, las trompetas, la vihuela y el guitarrón.