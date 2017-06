Un libro que “rompe la dicotomía” entre Estado y medicamentos de alto costo Abogados, médicos, sociólogos y economistas analizaron el tema medicamentos de alto costo y luego publicaron un libro que trata de poner una mirada que trascienda los intereses individuales.

Actualizado: 28 de Junio de 2017 | Por: Redacción 180

“Es evidente que el acceso a los medicamentos de alto costo es un verdadero dilema en el que no hay una única solución y entre las diferentes partes debemos resolver y decidir la mejor de las opciones. Lo primero es entender y comprender que las diferentes miradas o perspectivas analizadas al complejizar el tema lo enriquecen y lo acercan a la realidad”.

El fragmento pertenece al libro “Múltiples miradas a los medicamentos de alto costo: hacia una comprensión integral del tema”, elaborado a partir del intercambio entre 15 profesionales de diferentes áreas. Abogados, médicos, sociólogos y economistas discutieron sobre lo que en un momento se denominan “medicamentos de alto precio”.

Dos de sus autoras son Maynés López, internista y docente de Clínica Médica, y la pediatra Noelia Speranza, también docente del departamento de Farmacología y Terapéutica.

“El libro quiere aportar para romper con la dicotomía de que el Estado sí o no me da los medicamentos de alto costo, salir de los casos particulares porque cuando uno llega a ese extremo es muy difícil sentarse a pensar, tener espacios de diálogo, debatir. Las propuestas no están pensadas para cuando el paciente está esperando. Lo que quiere es aportar desde un lugar a las personas que puedan sentarse sin la presión de la enfermedad, porque la opinión pública y los medios de comunicación lo tratan desde un lugar tan dicotómico, los políticos también, les pasa lo que les sucede a los médicos que no están metidos en el tema. Como no es un tema frecuente porque a la mayoría de las patologías que tenemos la resolvemos con otros medicamentos, en este tema solo se ve la punta del iceberg y el libro quiere que se vea todo y su complejidad”, dijo Speranza.

La doctora dijo que cuando la sociedad se enfrenta a este tema lo hace con “retazos” y, por ejemplo, no se discute la “pertinencia” de que el medicamento llegue o no a la persona y el beneficio que se espera del uso en particular.

Por su parte, López destacó la visión de los 15 profesionales que participaron de la elaboración del texto era diferente y los lenguajes también. “Esto pasa porque las disciplinas son distintas. Primero cada uno presentó lo que estaba trabajando, después tuvimos una serie de debates muy ricos y tuvimos que tratar de consensuar Es muy complejo y muy sensible. Si discutimos este tema desde la necesidad real individual la discusión es muy compleja. Es un enfrentamiento que tuvimos que dar, salir del tema individual”, afirmó.

El libro sobre medicamentos de alto costo en formato físico se consigue gratis en el Hospital de Clínicas, primer piso, llamando antes al 2480 6339 y si no se puede descargar en formato digital.